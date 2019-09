Legende: Was läuft da falsch? Thomas Tuchels PSG und die Champions League harmonieren noch nicht. imago images

Paris St-Germain ist hungrig. Und das schon seit Jahren. Seit die milliardenschweren Investoren aus Katar im Jahr 2011 bei Paris eingestiegen sind, spricht man in der französischen Hauptstadt erwartungsvoll von Sternstunden in der Champions League.

Bisher hat PSG aber enttäuscht. In der Ligue 1 zwar das Mass aller Dinge, schaffte es das Team in der «Königsklasse» nie über die Viertelfinals hinaus – in den letzten 3 Jahren nicht mal über die Achtelfinals. Das Ausscheiden gegen ManUnited im März hat man noch in schmerzlicher Erinnerung.

Dabei hätte der Klub das nötige Kleingeld und auch die Stars für Erfolge. Mit einem Marktwert von etwas über 1 Milliarde Euro liegt das Team von Thomas Tuchel ungefähr gleichauf mit ManCity oder Real, und klingende Namen wie Neymar, Kylian Mbappé oder Edinson Cavani versprechen Grosses.

Gleich gegen Real Madrid

Mit diesen (immer noch) guten Voraussetzungen nimmt PSG am Mittwoch einen neuen Anlauf und will sich endlich in die oberste Fussball-Klasse hieven. Zum Auftakt kriegt man es mit dem Schwergewicht Real Madrid zu tun.

Live-Hinweis Verfolgen Sie das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Paris St-Germain und Real Madrid am Mittwoch um 21 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Gegen die Spanier war man 2018 im Achtelfinal gescheitert. «Wir wussten, dass wir es gleich mit grossen Teams zu tun bekommen würden. Um weit zu kommen, müssen wir grossartigen Fussball spielen», sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi.

Legende: Die Stars fehlen Kylian Mbappé, Edinson Cavani und Neymar fehlen im CL-Spiel gegen Real allesamt. imago images

Verletzte und Gesperrte

Auf die grössten Stars muss Tuchel am Mittwoch verzichten: Die Offensivspieler Mbappé und Cavani sind weiterhin verletzt, Superstar Neymar verpasst aufgrund einer Sperre wegen Schiedsrichter-Beleidigung die ersten zwei Gruppenspiele.

Trotzdem hat man mit Angel di Maria, Thiago Silva oder Marco Verratti noch einige grosse Namen im Köcher. Zum Auftakt dieser Champions-League-Kampagne muss sich PSG beweisen und eine Kostprobe davon abgeben, was diese Saison möglich ist.

