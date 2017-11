Freude bei Besiktas, Desaster für Monaco

Besiktas steht erstmals in der K.o.-Phase der Champions League. Monaco geht gegen Leipzig unter, Sevilla ärgert Liverpool spät. Der Dienstag der 5.CL-Runde im Überblick.

Freud: Besiktas und Manchester City stehen nach dem 5. Spieltag als Gruppensieger fest.

Leid: Für Monaco ist die europäische Saison bereits vorbei.

Hoffnung: Napoli feiert gegen Schachtar einen immens wichtigen Sieg.

Krise: Dortmund unterliegt auch Tottenham.

Gruppe E: Später Schock für die «Reds», Maribor ärger Spartak

12 Jahre nach der historischen Aufholjagd im CL-Final gegen die AC Milan wähnten sich die «Reds» in Sevilla im falschen Film: Roberto Firmino (2) und Sadio Mané sorgten vor der Pause für die scheinbar klare Führung. Doch Wissam Ben Yedder liess die spanischen Fans mit einem Doppelpack nach dem Seitenwechsel wieder hoffen. Dank dem Last-Minute-Treffer von Guido Pizarro endete die spektakuläre Partie schliesslich 3:3.

Im anderen Spiel der Gruppe E kam Spartak Moskau zuhause gegen den Tabellenletzten Maribor nicht über ein 1:1 hinaus. Während Liverpool (9 Punkte), Sevilla (8) und Moskau (6) noch realistische Chancen auf ein Weiterkommen haben, sind die Slowenen mit 2 Zählern bereits sicher ausgeschieden.

Gruppe F: City makellos, Napoli erhält Chance am Leben

Sie liefen immer und immer wieder an, die Mannen von Pep Guardiola. Und als es schon so aussah, als würde sich Manchester City gegen das punktlose Schlusslicht Feyenoord mit einem 0:0 begnügen müssen, kam Raheem Sterling: Er versenkte das Leder für die punktverlustlosen Engländer aus spitzem Winkel (88.).

Napoli erhielt die Chance auf einen Achtelfinal-Einzug mit einem problemlosen 3:0-Sieg über Schachtjor Donezk am Leben. Mit Lorenzo Insigne (56.), Piotr Zielinski (80.) und Dries Mertens (83.) trafen 3 verschiedene Akteure für den Serie-A-Leader. Am letzten Spieltag müssen die Neapolitaner in Rotterdam siegen und auf eine Niederlage von Schachtar bei Manchester City hoffen.

Gruppe G: Überraschende Türken, enttäuschende Monegassen

Wer hätte das gedacht: Während Besiktas nach einem 1:1 zuhause gegen Porto vorzeitig als Achtelfinalist feststeht, kann Monaco nicht einmal mehr auf die Europa League hoffen. Das für die Istanbuler so wichtige Tor erzielte der Brasilianer Talisca (41.). Topskorer Cenk Tosun hatte den Treffer herrlich vorbereitet.

Monaco hingegen erlitt im heimischen Stade Louis II totalen Schiffbruch. Die 6. Minute hatte bei der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig symbolischen Charakter: Jemerson leitete mit einem unglücklichen Eigentor das Debakel ein. Timo Werner glänzte mit einem Doppelpack. Damit streiten sich Porto und Leipzig im letzten Vorrundenspiel mit je 7 Punkten um den 2. Gruppenrang.

Diese Teams sind für die Achtelfinals qualifiziert Gruppe A

- Gruppe B

Paris SG, Bayern München Gruppe C

- Gruppe D

- Gruppe E

- Gruppe F

Manchester City

Gruppe G

Besiktas Istanbul

Gruppe H

Tottenham, Real Madrid



