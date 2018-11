Atletico setzt sich am 5. CL-Spieltag in der Gruppe A ohne Probleme 2:0 gegen Monaco durch und steht in der K.o.-Phase.

Weil Lokomotive Moskau gegen Galatasaray gewinnt, sind in der Gruppe D Porto und Schalke schon vor dem Direktduell eine Runde weiter.

Viel Gegenwehr leistete das tief in der Krise steckende Monaco, das nach 5 CL-Partien auf einem Pünktchen sitzenbleibt, nicht. Bereits nach anderthalb Minuten zappelte der Ball im Netz. Einen Abschluss von Koke lenkte Benoît Badiashile unglücklich ins eigene Tor ab.

Diego Benaglio konnte einem auch in der Folge leidtun: Der Schweizer Keeper in Diensten Monacos war nach 24 Minuten ein zweites Mal bezwungen worden. Antoine Griezmann bediente Correa, dieser netzte problemlos, aber sehenswert per Aussenrist ein. Danach flachte die Partie etwas ab, spannend wurde es nicht mehr. Auch, weil Ex-«Colchonero» Radamel Falcao einen Penalty verschoss.

«Lok» macht alles klar

In der Gruppe D setzte sich Lokomotive Moskau nach zuvor 4 Niederlagen 2:0 gegen Galatasaray durch. Damit sorgten die Russen gleich auch für die Entscheidung in Dingen Achtelfinals: Porto und Schalke, die am Abend aufeinandertreffen, können nicht mehr abgefangen werden.

Übersicht CL-Achtelfinalisten Bayern München

Ajax Amsterdam

AS Roma

Real Madrid

Barcelona Manchester City

Manchester United

Juventus Turin

Atletico Madrid

Porto Schalke 04



Nach ausgeglichenem Auftakt schossen Grzegorz Krychowiak die Gastgeber in Front. Der Pole hatte bei seinem abgefälschten Abschluss aus der 2. Reihe das Glück auf seiner Seite. Nach dem Seitenwechsel machte Wladislaw Ignatiew (54.) den Deckel drauf. Aus wenigen Metern durfte er zum Schlussresultat einschieben. Beim harmlosen «Gala» konnte sich der Schweizer Eren Derdiyok mit einigen Abschlüssen in Szene setzen.

Sendebezug: SRF zwei, Cha