Hammergruppe H: Real, BVB und Tottenham

In der Champions-League-Gruppe H spielen mit Real Madrid, Borussia Dortmund und den Tottenham Hotspur gleich drei Hochkaräter. Doch auch andere Gruppen haben es in sich.

Real Madrid, Dortmund und Tottenham in Gruppe H.

Bayern und PSG in Gruppe B.

Juventus und Barcelona in Gruppe D.

Alle Infos zur Basler Gruppe A gibt's hier.

Ein Raunen ging in Monaco durchs Stadion, als feststand, dass Real Madrid, Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur in Gruppe H ums Weiterkommen spielen. Zum illustren Trio gesellt sich mit Apoel Nikosia aus Zypern ein Underdog.

Roman Bürki freut sich auf die CL-Hammergruppe Die erste Reaktion zum #UCLdraw von @RBuerki1: "Ich freue mich auf die Gruppe!" pic.twitter.com/JI4vaOHDd6 — Borussia Dortmund (@BVB) 24. August 2017

Bayern - PSG und Juventus - Bayern

Neben der Hammergruppe H gibt es zahlreiche andere Partien, die Fussball für Feinschmecker garantieren. In der Gruppe B duellieren sich beispielsweise Bayern München und Paris Saint-Germain. In Gruppe C Chelsea, Atletico Madrid und die AS Roma. Die Dauerrivalen Juventus und Barcelona spielen in Guppe D um den Einzug in die Achtelfinals.

Ein vergleichbar einfaches Los erwischte Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp ist in der Gruppe E mit Spartak Moskau, Sevilla und Maribor der Favorit.

Die Champions-League-Gruppen A-D Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Benfica Lissabon

Bayern München

Chelsea

Juventus Turin

Manchester United

Paris Saint-Germain

Atletico Madrid

FC Barcelona

FC Basel

Anderlecht

AS Roma

Olympiakos Piräus

ZSKA Moskau

Celtic Glasgow

Karabach

Sporting Lissabon



Die Champions-League-Gruppen E-H Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Spartak Moskau

Schachtar Donezk

AS Monaco

Real Madrid

Sevilla

Manchester City

FC Porto

Borussia Dortmund

Liverpool

Napoli

Besiktas Istanbul

Tottenham Hotspur

NK Maribor

Feyenoord

RB Leipzig

APOEL Nikosia



Ehre, wem Ehre gebührt

Neben der Gruppenauslosung für die kommende Saison wurden auch die besten Spieler der vergangenen CL-Spielzeit ausgezeichnet. Das sind die Gewinner:

Torhüter: Gianluigi Buffon (Juventus Turin)

Verteidiger: Sergio Ramos (Real Madrid)

Mittelfeld: Luka Modric (Real Madrid)

Stürmer: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Spielerin des Jahres: Lieke Martens (Rosenborg/Barcelona)

Spieler des Jahres: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Ausserdem erhielt Francesco Totti, der nach der letzten Saison seine Karriere beendet hatte, den prestigeträchtigen «Uefa President's Award».

Sendebezug: SRF online, Livestream, 24.08.2017, 17:55 Uhr