Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League kommt der FC Barcelona beim SSC Napoli mühevoll zu einem 1:1.

Dries Mertens und Antoine Griezmann erzielen die Tore.

Im zweiten Spiel des Abends gewinnt Bayern München bei Chelsea 3:0.

Der Ausgleich von Barcelona fiel in typischer Weise. 11 Pässe schlugen die Spanier vor dem Torschuss, nachdem sie den Ball bereits in der gegnerischen Hälfte erobert hatten. Zum Schluss legte Nelson Semedo auf den lange unsichtbaren Antoine Griezmann quer, der den wichtigen Auswärtstreffer markierte (57.).

Barcelona diktiert das Spiel

Das Spiel zuvor ist schnell erzählt: Barcelona hatte vorwiegend den Ball (65 Prozent Ballbesitz), die Elf von Gennaro Gattuso zog sich ins Abwehrdrittel zurück. Die Katalanen fanden gegen die taktische Ausrichtung der Heimmannschaft kein Rezept.

Für Statistik-Fans Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Beide Teams sind in dieser CL-Saison weiterhin ungeschlagen.

Napoli kassierte gegen Barcelona das erste CL-Tor in dieser Saison aus dem Spiel heraus. Alle 4 Treffer zuvor erhielten die Neapolitaner nach Standards.

Der erste Eckball zwischen Napoli und Barcelona wurde in der 75. Minute getreten.

Napoli ist seit 8 CL-Heimspielen unbesiegt, womit sie den Vereinsrekord einstellen.

Barcelona gewann nur eines der letzten 9 Gastspiele in der K.o.-Phase der Champions League.

Und in der Defensive wurden sie in der 30. Minute überrascht: Junior Firpo fing einen Napoli-Angriff zwar ab, verlor den Ball aber umgehend wieder an Piotr Zielinski, der Dries Mertens anspielte. Der Schlenzer des Belgiers von der Strafraumgrenze schlug unhaltbar hinter FCB-Goalie Marc-André ter Stegen ein.

Schafft Napoli die Steigerung?

Barcelona wird nach dem Unentschieden als Favorit auf das Weiterkommen ins Rückspiel steigen. In 8 von 9 Fällen schaffte der FCB nach einem Auswärts-Remis im Hinspiel das Weiterkommen.

Die Napoli-Elf hingegen wird sich auf das Rückspiel hin steigern müssen und eventuell ihre Taktik überdenken, müssen die Italiener doch mindestens ein Tor im Camp Nou erzielen.

