Legende: Immer in Ballnähe Ardon Jashari (links) im Zweikampf mit John McGinn. Keystone/GEERT VANDEN WIJNGAERT

Brügge unterliegt in den Achtelfinals der Champions League im Hinspiel Aston Villa unglücklich 1:3.

Ardon Jashari zeigt eine auffällige Partie, steht mit seinem Team nun aber vor dem Out.

Am späteren Abend finden 3 weitere Partien statt.

Mecheles Eigentor bringt Brügge auf die Verliererstrasse

Der FC Brügge steht nach dem Achtelfinal-Hinspiel mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 1:3 zu Hause gegen Aston Villa brauchen die Belgier am 12. März in Birmingham einen Exploit, um in die nächste Runde einzuziehen. Das Resultat spiegelt die Kräfteverhältnisse nicht adäquat wieder. Angeführt vom nimmermüden und technisch versierten Ardon Jashari erspielte sich Brügge zahlreiche gute Chancen, geriet aber in der 82. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Brandon Mechele 1:2 in Rücklage. 6 Minuten später erhöhte Marco Asensio vom Penaltypunkt gar auf 3:1. Die Partie hatte furios begonnen: Keine 3 Minuten waren gespielt, da brachte Leon Bailey die Gäste in Führung. Brügges Reaktion folgte prompt: In der 12. Minute stellte Maxim De Cuyper auf 1:1. Jashari hatte den Angriff initiiert.

Champions League