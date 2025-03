Hinspiele in CL-Achtelfinals

Legende: Torschützen unter sich Marcus Thuram und Lautaro Martinez. IMAGO / Pro Shots

Inter Mailand entscheidet das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam mit 2:0 für sich.

Das Duell zwischen PSG und Liverpool gibt es live auf SRF zwei.

Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand 0:2

In den Playoffs hatte Feyenoord die AC Milan aus der Champions League geworfen. Im Achtelfinal dürfte das zweite Schwergewicht aus Mailand aber eine Nummer zu gross für die Niederländer sein. Die Gäste belohnten sich in Rotterdam für einen effizienten Auftritt mit dem verdienten Hinspielsieg. In der 38. Minute legte Marcus Thuram mit der ersten richtigen Chance für Inter vor. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Lautaro Martinez, der mit dem 18. Treffer zum alleinigen CL-Rekordtorschützen für Inter avancierte.

Feyenoords Jakub Moder hatte wenig später den Anschlusstreffer auf dem Fuss, scheiterte aber an der Latte (56.). Dass Feyenoord seine leise Chancen auf ein Weiterkommen wahrte, hatten sie Keeper Timon Wellenreuther zu verdanken. Der Deutsche parierte in der 65. Minute einen schwach getretenen Elfmeter von Piotr Zielinski. Auf der anderen Seite hatte Yann Sommer bereits wieder auf der Bank Platz genommen. Der ehemalige Nati-Torhüter war vor 12 Tagen am Daumen operiert worden.

Champions League