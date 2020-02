Am Mittwoch zeigt SRF Tottenham – Leipzig live. Am Donnerstag ist APOEL – Basel im Programm.

So sendet SRF in der CL und EL

In eigener Sache

Legende: Analysieren die CL-Saison 2019/20 im SRF-Studio Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Peter Knäbel. SRF/Oscar Alessio

Die europäischen Klubwettbewerbe starten in die K.o.-Phase. Am Mittwoch, 19. Februar, überträgt Schweizer Radio und Fernsehen das CL-Achtelfinal-Hinspiel zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig live auf SRF zwei.

Am Donnerstag, 20. Februar, sind die Schweizer Fussballfans auf SRF zwei live dabei, wenn der FC Basel in Zypern gegen APOEL Nikosia zum 1/16-Final-Hinspiel in der Europa League antritt.