Juventus vermiest Casillas' Rekord – und Abschied?

Juventus zieht dank einem 1:0-Heimsieg gegen Porto mit dem Gesamtscore von 3:0 in die CL-Viertelfinals ein. Iker Casillas stellt einen Rekord auf, spielt aber eventuell letztmals europäisch.

Italien ist bekannt für seine bewährten Rezepte: Pasta und Pizza in der Küche – und kontrollierte Defensive auf dem Fussballfeld.

Juventus blieb zum 6. Mal in der laufenden Kampagne ohne Gegentor.

In den bisherigen 8 CL-Spielen liess Juventus erst 12 Torschüsse zu.

Dani Alves erhielt den Vorteil gegenüber Stephan Lichtsteiner.

Kurz vor der Pause half zudem Porto-Verteidiger Maxi Pereira den Turinern: Handabwehr, Platzverweis – und ein Penalty, den Paulo Dybala zum 1:0 verwandelte. Juventus musste nun nicht mehr. Porto wiederum konnte nicht mehr. Und so plätscherte das Spiel weitgehend ereignislos dem Schlusspfiff entgegen.

Iker Casillas ist erster Spieler mit 175 europäischen Spielen auf Klub-Ebene.

Für Portos Goalie war das Rekordspiel möglicherweise auch das letzte in einem Uefa-Wettbewerb. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Seit der Saison 1999/2000 hatte der Spanier stets mindestens 5 CL-Einsätze pro Saison. 173 Mal lief er in der «Königsklasse» auf – und 2 Partien spielte er mit Porto in der Europa League.

Sendebezug: sportlive, SRF info, 20:30 Uhr, 14.3.2017