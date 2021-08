Legende: Gleich zu Beginn gegen Manchester United Für YB beginnt die CL mit einem Paukenschlag. Freshfocus

Für die Young Boys beginnt die zweite Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League mit einem Highlight: Der Schweizer Meister empfängt am Dienstag, 14. September, um 18:45 Uhr in Bern das wohl mit Cristiano Ronaldo aufgewertete Starensemble von Manchester United.

Mit oder ohne Auswärtsfans?

Zwei Wochen später gastieren die Young Boys bei Atalanta Bergamo mit Remo Freuler. Danach stehen bis Anfang November die zwei Duelle mit dem Europa-League-Sieger Villarreal auf dem Programm. Zum Abschluss der Gruppenphase tritt die Mannschaft von Trainer David Wagner am 8. Dezember in Manchester an.

Basel startet in Aserbaidschan Box aufklappen Box zuklappen Der FC Basel startet am Donnerstag, 16. September, in Aserbaidschan gegen Karabach Agdam in die Gruppenphase der Conference League. Zwei Wochen später empfängt das Team von Trainer Patrick Rahmen Kairat Almaty aus Kasachstan. Auf Omonia Nikosia, den dritten Gegner in der Gruppe H, trifft der FCB erstmals am 21. Oktober, und dies zu Hause. Das letzte Heimspiel findet zum Abschluss der Gruppenphase am 9. Dezember statt.

Ob Auswärtsfans zu den Spielen reisen können, ist noch offen. Zurzeit laufen Abklärungen seitens der UEFA. Mit einem Entscheid ist Anfang September zu rechnen.