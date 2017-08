Liverpools Offensiv-Power eine Nummer zu gross für Hoffenheim

Liverpool schlägt Hoffenheim im CL-Playoff-Rückspiel mit 4:2. Auch Sporting Lissabon, APOEL Nikosia und Karabach Agdam qualifizieren sich für die CL-Gruppenphase.

Zusammenfassung Liverpool - Hoffenheim 5:00 min, vom 23.8.2017

Die Entscheidung fiel bereits in der 21. Minute. Nach einem wunderschön herausgespielten Angriff traf Emre Can zum zweiten Mal an diesem Abend. Damit stand es schon 3:0, Hoffenheim war in der Defensive völlig überfordert und wurde überrumpelt.

So einfach ist Fussball: Can vollendet Traum-Kombination 0:29 min, vom 23.8.2017

Mark Uth konnte zwar kurz nach seiner Einwechslung auf 1:3 verkürzen, doch die grosse Aufholjagd blieb aus. Denn Liverpool machte nach der Pause im gleichen Stil weiter und qualifiziert sich verdient mit dem Gesamtskore 6:3 für die CL-Gruppenphase.

Steven Zuber und Hoffenheim müssen sich mit der Europa League begnügen. Der Schweizer kam 90 Minuten zum Einsatz, konnte aber keine Akzente setzen.

Sporting, Karabach und Nikosia weiter

In den weiteren Duellen des Abends setzten sich folgende Teams durch:

FCS Bukarest - Sporting Lissabon 1:5 (1:5): Nach einem 0:0 im Hinspiel konnte Sporting dank einem deutlichen Sieg auswärts das Ticket für die Gruppenphase buchen. Der Ex-Basler Seydou Doumbia zeichnete sich als Torschütze aus.

FC Kopenhagen - Karabach Agdam 2:1 (2:2): Die Dänen hielten die Hoffnungen aufrecht und gingen zuhause mit 1:0 in Führung. Doch Karabach erzielte in der 63. Minute das wichtige Auswärtstor, was gleichbedeutend mit dem Weiterkommen war.

Slavia Prag - APOEL Nikosia 0:0 (0:2): Eine Nullnummer gab es in Prag. Die Tschechen trafen zuhause das Tor nicht, Nikosia reichte das 2:0 aus dem Hinspiel um zum ersten Mal nach 2014 wieder in der Königsklasse zu stehen.

Zusammenfassung Lissabon - Bukarest Zusammenfassung Kopenhagen - Karabach Zusammenfassung Prag - Nikosia Zusammenfassung Lissabon - Bukarest 1:49 min, vom 23.8.2017

Zusammenfassung Kopenhagen - Karabach 1:18 min, vom 23.8.2017

Zusammenfassung Prag - Nikosia 0:35 min, vom 23.8.2017

Die Auslosung der Gruppenphase findet am Donnerstagabend in Monaco statt.

Das sind die Töpfe für die Champions-League-Auslosung Topf 1:



Real Madrid

Bayern München

Benfica Lissabon

Juventus Turin

Chelsea

Shakhtar Donetsk

AS Monaco

Spartak Moskau



Topf 3:



Napoli

Tottenham

Basel

Olympiakos Piräus

RSC Anderlecht

Liverpool

AS Roma

Besiktas Istanbul

Topf 2:



Barcelona

Atletico Madrid

Paris St-Germain

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City

Porto

Manchester United



Topf 4:



Celtic Glasgow

ZSKA Moskau

Sporting Lissabon

Apoel Nikosia

Feyenoord Rotterdam

NK Maribor

Karabach

RB Leipzig



Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 23.08.2017, 20:35 Uhr