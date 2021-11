Legende: Wird nicht erneut zum Leipzig-Schreck Lionel Messi muss am Mittwoch in der Champions League passen. Keystone

Paris ohne Messi, aber mit Mbappé

Lionel Messi steht Paris St-Germain am Mittwoch in der Champions League auswärts gegen Leipzig aufgrund von Oberschenkelproblemen und Knieschmerzen nicht zur Verfügung. Im Hinspiel (3:2) hatte der Argentinier ein Doppelpack erzielt. Auch der italienische Europameister Marco Verratti (Hüftverletzung) reiste nicht mit nach Deutschland. Im Gegenzug kehrt Kylian Mbappé zurück ins Kader der Pariser. Der Weltmeister war am Freitag in der heimischen Meisterschaft beim 2:1-Sieg über Meister Lille wegen einer bakteriellen Infektion ausgefallen.

Nagelsmann zurück auf der Bank

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann darf seine Mannschaft im Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon am Dienstagabend wieder von der Seitenlinie aus betreuen. Die Corona-Infektion sei überstanden, teilte der Klub am Nachmittag mit. Nagelsmann hatte zuvor vier Partien wegen Corona im Stadion verpasst, darunter das 4:0 im Hinspiel gegen Benfica sowie das historische 0:5 der Bayern beim Pokal-K.o. gegen Borussia Mönchengladbach. In den Partien wurde der 34-Jährige von Co-Trainer Dino Toppmöller vertreten.