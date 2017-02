PSG gegen Barcelona – ein zuletzt ungleiches Duell

Heute, 15:37 Uhr

Zum 3. Mal innert 5 Saisons trifft Paris Saint-Germain in der K.o.-Phase der Champions League auf Barcelona. In den ersten beiden Begegnungen waren Messi und Co. eine Nummer zu gross.

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 1/3

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 2/3

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 3/3 1/3

2/3

3/3 Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie die Partie zwischen PSG und Barcelona ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Im Anschluss folgt eine Zusammenfassung von Benfica - Dortmund. Das müssen Sie wissen 2013 gescheitert, 2015 gescheitert – schafft es Paris im dritten Anlauf, Barcelona zu eliminieren? Nach dem knappen Viertelfinal-Aus vor 4 Jahren (nur aufgrund der Auswärtstor-Regel) und der Klatsche auf gleicher Stufe 2 Jahre später (Total 1:5) wollen sich die Franzosen heuer im Achtelfinal revanchieren.

Nicht nur die direkten Begegnungen in den vergangenen Jahren machen die Spanier zum leichten Favoriten in diesem Duell. Auch die Konstanz spricht für Barcelona. In den letzten 9 Jahren stiessen die Katalanen immer mindestens bis in den Viertelfinal vor.

Für das Ausscheiden des amtierenden französischen Meisters spricht auch die schlechte Bilanz des spanischen Trainers Unai Emery gegen Barcelona. In 23 Anläufen ging Emery als Trainer mit seinen Teams nur einmal als Sieger hervor (2015 mit Sevilla). Wie geht das Hinspiel aus? Optionen Sieg Paris Saint-Germain Unentschieden Sieg Barcelona Das Duell der Torjäger Im Fokus der Partie liegt auch der Vergleich der beiden Stürmer Edinson Cavani und Luis Suarez. In der Nationalmannschaft Urugays bilden sie ein kongeniales Angriffs-Duo, heute Abend spielen sie in unterschiedlichen Farben. Addiert haben Cavani und Suarez in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits 56 Mal eingenetzt (31:25 zugunsten Cavanis). Aufgrund ihrer Torgefahr werden sie in ihrer Heimat auch gerne als «El Matador» (der Stierkämpfer) und «El Pistolero» (der Revolverheld) bezeichnet. Das sagen die Protagonisten Barcelona-Trainer Luis Enrique: «Paris spielte in letzter Zeit auf einem hohen Niveau. Es ist eine sehr komplizierte Aufgabe für uns. Wir wollen ein grosses Spiel machen und gewinnen. Dass es noch ein Rückspiel gibt, müssen wir heute ausblenden.»

«Paris spielte in letzter Zeit auf einem hohen Niveau. Es ist eine sehr komplizierte Aufgabe für uns. Wir wollen ein grosses Spiel machen und gewinnen. Dass es noch ein Rückspiel gibt, müssen wir heute ausblenden.» PSG-Stürmer Edinson Cavani: «Wir müssen auf dem Platz alles füreinander geben, sonst werden wir kaum eine Chance haben. Ich bin einer von elf Spielern auf dem Rasen. Alleine kann ich nicht zum Retter werden.» 2015: Hinspiel Viertelfinal PSG - Barcelona 2015: Rückspiel Viertelfinal Barcelona - PSG 2015: Hinspiel Viertelfinal PSG - Barcelona 6:24 min, vom 15.4.2015

2015: Rückspiel Viertelfinal Barcelona - PSG 4:12 min, vom 21.4.2015 Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 14.02.2017, 06:20 Uhr

mlo