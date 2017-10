PSG und Bayern im Achtelfinal – Barça und Juve patzen

Dienstag, 31. Oktober 2017, 22:46 Uhr

In der Gruppe B haben sich die Favoriten durchgesetzt und den Einzug in die K.o.-Phase geschafft. Chelsea kassierte in Rom eine empfindliche Niederlage. Barcelona und Juventus verpassten die vorzeitige Achtelfinal-Quali.

Zusammenfassung PSG - Anderlecht Zusammenfassung Celtic - Bayern Zusammenfassung Roma - Chelsea Zusammenfassung Atletico - Karabach Zusammenfasung Olympiakos - Barcelona Zusammenfassung Sporting - Juventus Zusammenfassung PSG - Anderlecht 1:45 min, vom 31.10.2017

Zusammenfassung Celtic - Bayern 5:05 min, vom 31.10.2017

Zusammenfassung Roma - Chelsea 4:52 min, vom 31.10.2017

Zusammenfassung Atletico - Karabach 1:33 min, vom 31.10.2017

Zusammenfasung Olympiakos - Barcelona 0:58 min, vom 31.10.2017

Zusammenfassung Sporting - Juventus 1:03 min, vom 31.10.2017 Makellos: Paris SG gewinnt auch das 4. Spiel. Bayern München bleibt dem französischen Meister mit einem knappen Sieg gegen Celtic auf den Fersen

El Shaarawy trifft beim 3:0-Sieg der AS Roma über Chelsea nach 38 Sekunden Patzer: Barcelona gibt erstmals Punkte ab, auch Juventus spielt nur Remis Gruppe B: PSG eine Macht – Bayern dank knappem Sieg weiter 4 Spiel, 4 Siege, 17:0 Tore – Paris SG beeindruckt in der Königsklasse weiterhin. Die Franzosen liessen beim 5:0 auch Anderlecht keine Chance und lösten das Achtelfinal-Ticket ohne Probleme. Mann des Spiels war Layvin Kurzawa, der zwischen der 52. und 78. Minute einen Hattrick erzielte. Bayern München ist dank eines 2:1-Sieges bei Celtic Glasgow ebenfalls eine Runde weiter. Nur 3 Minuten nach dem 1:1 durch Callum McGregor erzielte Javi Martinez den Siegtreffer (77.). PSG und Bayern kämpfen um den Gruppensieg, Celtic und das noch sieglose Anderlecht um Rang 3 und somit die Europa League. Gruppe C: AS Roma übernimmt Tabellenspitze Es war der grosse Abend von Stephan El Shaarawy in Rom: Bereits nach 38 Sekunden hämmerte er den Ball von der Strafraumgrenze volley ins Chelsea-Tor. In der 36. Spielminute doppelte er nach einer Flanke von Radja Nainggolan zum 2:0 nach. Diego Perotti sorgte in der 63. Minute mit einem Distanzschuss aus rund 20 Metern für den 3:0-Endstand. Das Team von Coach Eusebio Di Francesco führt die Gruppe C neu mit einem Zähler Vorsprung vor Chelsea an. Weil allerdings Karabach gegen Atletico Madrid 1:1 endete, können sich nach wie vor alle Teams für die K.o.-Phase qualifizieren. 38 Sekunden: Das schnellste Tor in Roms CL-Geschichte 0:31 min, vom 31.10.2017 Gruppe D: Barcelona und Juventus verpassen Entscheidung Barcelona kam auswärts gegen Olympiakos Piräus nicht über ein 0:0 hinaus um musste erstmals in der laufenden CL-Kampagne Punkte abgeben. Juventus konnte davon aber nicht profitieren und verpasste den punktemässigen Anschluss zum spanischen Leader. Die Italiener spielten bei Sporting Lissabon dank eines späten Treffers von Gonzalo Higuain (79.) 1:1. Juve hält die Portugiesen in der Tabelle damit auf Distanz. Eine Entscheidung im Kampf um den Achtelfinal-Einzug ist indes nicht gefallen. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 31.10.2017, 20:10 Uhr

