Revanchegelüste bei PSG nach dem verlorenen Champions-League-Final letztes Jahr gegen Bayern? Nebensache.

Die vielen prominenten Absenzen auf beiden Seiten wie beispielsweise Robert Lewandowski (verletzt) und Serge Gnabry (Corona) bei den Deutschen sowie Marco Verratti, Alessandro Florenzi (beide Corona) oder Leandro Paredes (gesperrt) bei den Franzosen? Nur eine Randnotiz.

Mbappé und Haaland heiss umworben

Viel wichtiger scheinen in den französischen Medien Kylian Mbappé und sein Vertrag, der bei PSG 2022 ausläuft. Gemeinsam mit Dortmunds Erling Haaland ist der 22-jährige Franzose derzeit das Beste, was der Markt an jungen Stürmern hergibt.

Ich wusste, auf was ich mich einlasse, als ich in Paris unterschrieben habe.

Entsprechend brodelt die Gerüchteküche. Vor allem Real Madrid soll hartnäckig um die Gunst des Weltmeisters von 2018 buhlen. Sollte sich Mbappé jedoch für einen Verbleib in der französischen Hauptstadt entscheiden, winkt ihm eine saftige Gehaltserhöhung. Die Rede ist von 30 Millionen Euro jährlich, ein Angebot über 4 Jahre soll vorliegen.

Zuletzt zeigte sich Mbappé nur noch genervt über die Diskussionen um seine Person. Im Rahmen der WM-Quali-Spiele von vergangener Woche sagte er: «Natürlich ist es ermüdend, vor allem, wenn du bei einem Klub im eigenen Land spielst.»

Für Spieler im Ausland sei das anders, die kämen nur für den Zusammenzug nach Frankreich. «Ich bin immer hier und kriege alle Diskussionen mit, werde ständig danach gefragt.»

Die Spekulationen gehen weiter

Eine Andeutung also, dass er sich von einem Wechsel ins Ausland mehr Ruhe versprechen würde? «Ich wusste, auf was ich mich einlasse, als ich in Paris unterschrieben habe», sagt Mbappé. Er habe sich noch keine Gedanken über seine Zukunft gemacht. «Wichtig ist, dass man sich dort gut fühlt, wo man ist. Sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, werde ich reden.»

Die Spekulationen werden also auch in naher Zukunft nicht abreissen. Und gut möglich, dass Mbappé auch in den nächsten Tagen die Schlagzeilen gehören werden. Vielleicht aber für einmal auch aufgrund des Geschehens auf dem Platz. Denn ein bisschen dürfte der Viertelfinal-Knüller und die Neuauflage des letztjährigen Finals doch auch sportlich interessieren.