Real dank Köpfchen eine Runde weiter

Zinédine Zidanes Real Madrid schlägt Napoli auch auswärts mit 3:1 und steht im Viertelfinal der Champions League. Beim Auswärtssieg reichen zwei Kopfballtore innert 6 Minuten für die Vorentscheidung.

Live-Highlights Napoli - Real Madrid Die Tore bei Napoli - Real Madrid Live-Highlights Napoli - Real Madrid 3:00 min, vom 7.3.2017

Die Tore bei Napoli - Real Madrid 0:43 min, vom 7.3.2017

Wenn Sergio Ramos in der Champions League trifft, dann sind zwei Dinge klar:

Real Madrid steht bereits in der K.o.-Phase – die letzten 7 Treffer erzielte der Real-Captain nach der Gruppenphase.

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kopfballtreffer – 3 seiner letzten 4 CL-Treffer erzielte der Sevillano per Kopf.

Ramos trifft innert 5 Minuten 2 Mal per Kopf

So war es auch heute. Ramos erzielte nach 52 Minuten den 1:1-Ausgleich. Er stieg nach einer Eckballflanke am höchsten und nickte ein. Nur 5 Minuten später köpfelte der Innenverteidiger nach einem weiteren Eckball erneut aufs Tor – Mertens noch leicht ab und verhalf Real zur 2:1-Führung. Alvaro Morata traf in der Nachspielzeit gar noch zum 3:1-Auswärtssieg in Neapel.

Real mit Rekord – Mertens als tragische Figur

Dass Real auch das 47. Pflichtspiel in Folge mit einem Torerfolg abschliessen würde, war im ersten Durchgang allerdings nicht absehbar. Einzig Ronaldo kam einem Treffer nahe – sein Abschluss landete aber am Pfosten.

Ansonsten spielten nämlich nur die Gastgeber und überforderten die Gäste aus der spanischen Hauptstadt immer wieder. Doch Marek Hamsik und Dries Mertens kamen mit ihren Weitschüssen lange Zeit auf keinen grünen Zweig. Erst mit dem 6. Abschluss sorgte Mertens im Stadio San Paolo für Jubelstürme und der 1:0-Führung. Es war der 17. Treffer im 16. Spiel für den Belgier. Doch Mertens wurde nicht zum Helden des Abends – in der 37. Minute verpasste er das 2:0 mit einem Pfostenschuss. Sein abgelenkte Ramos-Kopfball beendete dann die CL-Träume Napolis.

