Legende: Den Favoriten ausgeknockt Real Madrid musste im Heimstadion gegen Schachtar Donezk unten durch, während die Ukrainer mit Tete (links) jubeln. Keystone

Real setzt im Heimspiel gegen den Europa-League-Halbfinalisten 2020, Schachtar Donezk, zu spät zur Aufholjagd an und unterliegt 2:3.

Salzburg und Lokomotive Moskau trennen sich in der Gruppe A 2:2.

Gruppe B: Real mit einem Ausrutscher zum Auftakt

Schachtar Donezk schockte vor über 2 Monaten schon den FC Basel, als er diesen gleich mit 4:1 im Viertelfinal unsanft aus der Europa-League-Kampagne 2019/20 kegelte. Der ukrainische Landesmeister vermieste nun auch dem namhaften Real Madrid den Start in die neue Champions-League-Saison und heimste auswärts einen viel beachteten 3:2-Sieg ein.

Zur Pause führten die Gäste dank Treffern innert 13 Minuten vermeintlich komfortabel mit 3:0 – und weckten beim «Weissen Ballett» Erinnerungen an den Fehlstart in die letztjährige «Königsklasse». Damals tauchte Real auswärts mit 0:3 gegen Paris Saint-Germain. Das Team von Trainer Zinédine Zidane betrieb diesmal zwar noch Resultatkosmetik, konnte die Hypothek aber nicht mehr wettmachen. Ein herrlicher Weitschuss-Hammer von Luka Modric (54.) und der Anschluss durch Vinicius Junior (59.) waren für den Favoriten in der Gruppe A zu wenig. In der Schlussphase wurde ein Treffer wegen Abseits nach dem Videobeweis annulliert.

Sergio Ramos wird bei den «Königlichen» schmerzlich vermisst , Link öffnet in einem neuen Fenster

Gruppe A: Okafor kommt bei Salzburg in der Schlussphase

In Salzburg schien der Gastgeber trotz Moskaus Führung durch Eder (19.) nach Toren von Dominik Szoboszlai (45.) und Zlatko Junuzovic (50.) auf der Siegerstrasse. Doch die Russen entführten durch den Ausgleich von Witali Lisakowitsch (75.) einen Zähler. Red Bulls Schweizer Offensivkraft Noah Okafor wurde in der 84. Minute eingewechselt.