Rückkehrer Alli schiesst Tottenham in die Achtelfinals

Tottenham schlägt Real Madrid zuhause mit 3:1 und qualifiziert sich damit vorzeitig für die CL-K.o.-Phase. Matchwinner war Dele Alli mit einem Doppelpack. Dortmund spielt gegen APOEL Nikosia nur 1:1.

Einmal Offside, einmal abgelenkt: Allis Doppelpack gegen Real 1:24 min, vom 1.11.2017

Tottenham kann dank dem Sieg gegen Real nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Gruppe H verdrängt werden.

Dele Alli avanciert bei seiner Europacup-Rückkehr mit 2 Toren zum Matchwinner.

Dortmund steckt weiter im Tief und kommt gegen APOEL Nikosia nicht über ein 1:1 hinaus.

Wegen einer Rot-Sperre aus der vergangenen Europa-League-Kampagne war Dele Alli in den ersten 3 CL-Spielen dieser Saison zum Zuschauen verdammt. Im Heimspiel gegen Real kehrte er ins Team zurück. Und wie:

27. Minute: Harry Winks spielt einen schönen Seitenwechsel auf Kieran Trippier. Dieser haut den Ball direkt in die Mitte, wo Alli einen Tick schneller am Ball ist als Real-Verteidiger Nacho. Dem Treffer haftete allerdings der Makel des Offsides an.

Eric Dier lanciert Alli aus der eigenen Platzhälfte. Dieser behauptet den Ball und schiesst aufs Tor. Sergio Ramos lenkt unhaltbar zum 2:0 ab. 65. Minute: Auch beim 3. Treffer der «Spurs» hat Alli seinen Fuss im Spiel. Der englische Nationalspieler lanciert einen Konter über Harry Kane. Der Toptorjäger leitet weiter zu Christian Eriksen, welcher sich gegen Luca Modric durchsetzt und aus 16 Metern trifft.

Während sich Tottenham in einen kleinen Rausch spielte, enttäuschte Real auf der ganzen Linie. Wie schon zuletzt in der Meisterschaft beim 1:2 gegen Aufsteiger Girona kamen die «Königlichen» nicht in die Gänge. Die Offensivbemühungen waren bestenfalls zaghaft. Daran vermochte auch der Ehrentreffer von Cristiano Ronaldo in der 80. Minute nichts mehr zu ändern.

Dortmund weiter im Krebsgang

Der BVB kommt weiter nicht auf Touren und droht die Achtelfinals zu verpassen. Wie schon vor 2 Wochen auf Zypern kamen die Borussen zuhause gegen APOEL Nikosia nicht über ein Remis hinaus.

Trotz klarem Chancenplus und viel mehr Ballbesitz resultierte ein 1:1. Die Führung durch Raphaël Guerreiro nach 29 Minuten glich Mikaël Poté in der 2. Halbzeit aus (51.). Während Keeper Roman Bürki ohne Abwehrchance war, hinterliess die BVB-Defensive nicht den besten Eindruck. Trotz Überzahl konnte keiner Poté am Abschluss aus der Drehung hindern.

Diese Teams sind für die Achtelfinals qualifiziert Gruppe A

- Gruppe B

Paris SG, Bayern München Gruppe C

- Gruppe D

- Gruppe E

- Gruppe F

Manchester City

Gruppe G

- Gruppe H

Tottenham

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.11.2017, 20:10 Uhr.