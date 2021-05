Legende: Müssen einen Sahnetag erwischen Neymar und Kylian Mbappé. Reuters

7 Prozent: So klein ist die Chance, dass sich Paris St-Germain nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester City im Halbfinal-Hinspiel der Champions League noch für das Endspiel am 29. Mai in Istanbul qualifiziert. Das hat das Statistik-Portal Opta vorgerechnet, nachdem es alle K.o.-Spiele der «Königsklasse» seit der Saison 1970/71 ausgewertet hat.

Hoffen auf die Superstars

Ein Glück, dass Fussballspiele noch immer auf dem Rasen und nicht auf dem Papier entschieden werden. Denn noch hat PSG die weisse Fahne nicht geschwenkt. Immerhin haben sie mit Neymar und Kylian Mbappé 2 der weltbesten Offensivspieler in ihren Reihen.

Sie allein bringen die individuelle Klasse mit, um sämtliche Statistiken auf den Kopf zu stellen und eine Partie, ein K.o.-Duell zugunsten ihrer Farben zu entscheiden – auch bei einer 1:2-Hypothek.

Legende: Auf ihnen ruhen die Pariser Hoffnungen Können Neymar und Mbappé den Spiess zugunsten von PSG umdrehen? imago images

Zwar scheint noch nicht ganz klar, ob Trainer Mauricio Pochettino auch tatsächlich auf Mbappé zählen kann. Das 22-jährige Juwel musste in der Ligue 1 zuletzt aufgrund von Wadenproblemen passen. Pep Guardiola zweifelt indes nicht an einem Einsatz Mbappés. «Er wird dabei sein. Und das ist auch gut so. Für den Fussball und für dieses Spiel», so der City-Coach.

Sollte Mbappé wider Erwarten doch ausfallen, würde dies die ohnehin schon kleinen Chancen der Pariser auf den zweiten Finalvorstoss in Serie zusätzlich schmälern. 6 der 9 PSG-Treffer in der K.o.-Phase gingen auf das Konto des 22-Jährigen.

Wer zieht in den Final der Champions League ein? Manchester City Manchester City % Paris St-Germain Paris St-Germain % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Wer kann weiter vom Triple träumen?

Sowohl Paris St-Germain als auch Manchester City haben in dieser Spielzeit noch die Chance auf 3 Titel. Während die «Citizens» mit dem Ligacup bereits einen Pokal in der Tasche haben und der Premier-League-Triumph nur noch Formsache ist, präsentiert sich die Ausgangslage bei PSG deutlich komplizierter.

Im schlimmsten Fall könnten die Franzosen innert 8 Tagen fast sämtliche Titelchancen verspielen. Nach dem Rückspiel gegen ManCity folgt am Sonntag in der heimischen Meisterschaft das Gastspiel in Rennes. 3 Spieltage vor Schluss liegt PSG in der Ligue 1 einen Punkt hinter Leader Lille. Zu guter Letzt bestreiten die Hauptstädter am Mittwoch in einer Woche auch noch den Pokal-Halbfinal auswärts gegen Montpellier.