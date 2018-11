Es brodelt gewaltig an der Säbener Strasse. Die Bayern, aktuell nur Tabellen-5., stecken in der grössten Krise seit 8 Jahren. Damals lagen die Münchner gar nur auf Rang 6. Und verpassten am Saisonende den in den Jahren zuvor zum «Selbstläufer» gewordenen Meistertitel.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz 2 Müller-Toren Lukebakios Dreierpack raubt Bayern 2 Punkte

Da vermag auch die wunderbare Ausgangslage in der Champions League (10 Punkte aus 4 Spielen) nicht, den arg wackelnden Trainerstuhl von Niko Kovac zu stabilisieren. Nach dem peinlichen 3:3 gegen Aufsteiger Düsseldorf soll er in der Kabine seinen Rauswurf angetönt haben, vermeldet die Bild, und: Diverse Stars stünden nicht mehr hinter Kovac.

Vorzeitige Qualifikation ist zu wenig

Die «Königsklasse» käme dabei als Abwechslung eigentlich gerade recht. Ein Remis zuhause gegen Benfica würde den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase bedeuten. Ein Punkt wäre genug für die Bayern, für ihren Coach wohl kaum. Auch wenn sich der Kroate kämpferisch gibt («Aufgeben existiert in meinem Wortschatz nicht!»), braucht er wohl einen überzeugenden Sieg, um seinen Rauswurf zumindest hinauszuzögern.

Wie endet die Partie? Bayern gewinnt Bayern gewinnt % Es gibt ein Unentschieden Es gibt ein Unentschieden % Benfica gewinnt Benfica gewinnt % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Uli Hoeness wollte Kovac nur eine äusserst knapp bemessene Jobgarantie zusichern: «Gegen Benfica wird er mit Sicherheit noch unser Trainer sein», so Bayerns Präsident, und: «Danach müssen wir uns zusammensetzen und alles hinterfragen.» Genauso hatte es im Vorjahr getönt, kurz bevor Carlo Ancelotti gehen musste.

Breitner gab Tickets zurück

Auch im Dunstkreis des Spielfeldes und darüber hinaus brodelt es. Einige Beispiele:

«Bayern-Ehrenspielführer» Paul Breitner hat seine Ehrenkarten für die VIP-Tribüne zurückgegeben. Dies sei ihm von Hoeness indirekt nahegelegt worden, nachdem er die denkwürdige Bayern-PK kritisiert hatte. Breitner: «Den einen oder anderen möchte ich im Moment sowieso nicht sehen. »

hat seine Ehrenkarten für die VIP-Tribüne zurückgegeben. Dies sei ihm von Hoeness indirekt nahegelegt worden, nachdem er die denkwürdige Bayern-PK kritisiert hatte. Breitner: » Der frühere FCB-Spieler Stefan Effenberg plädierte dafür, Kovac zu behalten, und sieht den Fehler in der Klubführung: Diese habe «gravierende Fehler in der Kaderplanung» gemacht. Zudem solle man sich von Mats Hummels und Jerome Boateng trennen.

plädierte dafür, Kovac zu behalten, und sieht den Fehler in der Klubführung: Diese habe gemacht. Zudem solle man sich von trennen. Lothar Matthäus bring wiederum direkt einen neuen Namen ins Spiel: Bayern solle Arsène Wenger als Trainer holen. Zudem ätzt der frühere Captain der Münchner über die Spieler («absolut unprofessionell, kein Herzblut, keine Konzentration!») und Sportchef Hasan Salihamidzic («immer dann nicht zu sehen, wenn es drauf ankommt»).

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 24.11.2018, 17:40 Uhr.