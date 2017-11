«Schwarzgelbe» Schicksalswoche: Erst Tottenham, dann Schalke

In seiner Kolumne für Sky äussert sich Lothar Matthäus auch zu Roman Bürki. Er stellt dem Schweizer Keeper kein gutes Zeugnis aus: «Bürki beschwert sich in Interviews über die Kritik an seinen Leistungen und macht weiter Fehler. Anstatt die Kritik von Menschen, die um einiges länger im Fussballgeschäft sind als er, anzunehmen, wehrt er sich.» Er könne sich hingegen «nicht erinnern, dass sich Bürki öffentlich für das Lob bedankt hat, dass er in starken Zeiten bekommen hat», so Matthäus weiter.