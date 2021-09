In der 2. Runde der Champions League fielen einige sehenswerte Tore. Wählen Sie Ihren Favoriten.

Das Premieren-Tor von Lionel Messi für Paris St-Germain? Oder doch der Treffer von Sebastien Thill zum Sensationssieg über Real Madrid? Es fielen so einige schöne Tore am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Welches hat Ihnen am besten gefallen? Hier können Sie abstimmen!