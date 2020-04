Am 30. Mai ab 20:10 Uhr gibt es auf SRF zwei in der Sendung «Legendäre Champions-League-Momente» einen Rückblick auf die denkwürdigsten Endspiele in der Königsklasse. Dort soll auch die Meinung der User einfliessen. Geben Sie deshalb Ihre Stimme bis am 6. Mai ab (Umfrage unten).

CL-Sendungen auf SRF 29.04. - Barcelona - PSG aus dem Jahr 2017

06.05. - Liverpool - Barcelona (2019)

30.05. - Rückblick auf legendäre Finals

Von 27 Finals stehen 6 zur Auswahl

1993 holte Olympique Marseille als 1. Team den Titel in der neu gegründeten Champions League, die den Meisterpokal abgelöst hat. Insgesamt wurden bislang 27 Finals in der «Königsklasse» ausgetragen, die 13 verschiedene Sieger hervorgebracht haben.

Wir suchen nun den legendärsten Final in der Champions-League-Geschichte. Wir haben eine Vorauswahl von 6 Endspielen getroffen und sie bestimmen nun, wer das Rennen macht. Wem geben Sie ihre Stimme?

1997 in München: Dortmund - Juventus Turin 3:1

Dortmund - Juventus Turin 3:1 1999 in Barcelona: Manchester United - Bayern München 2:1

Manchester United - Bayern München 2:1 2005 in Istanbul: Liverpool - AC Milan 3:3, 3:2 n.P.

Liverpool - AC Milan 3:3, 3:2 n.P. 2012 in München: Bayern München - Chelsea 1:1, 3:4 n.P.

Bayern München - Chelsea 1:1, 3:4 n.P. 2014 in Lissabon: Real Madrid - Atletico Madrid 1:1, 4:1 n.V.

Real Madrid - Atletico Madrid 1:1, 4:1 n.V. 2018 in Kiew: Real Madrid - Liverpool 3:1