Noch keine 20 Jahre und schon ein grosser Name: Yeremi Pino sorgt in Villarreals Offensive für die Musik.

Legende: Heiss begehrter Youngster Yeremi Pino. imago images/Archiv

Dass ein Klub den laufenden Vertrag mit einem Spieler vorzeitig verlängern will, ist per se nichts Aussergewöhnliches. Doch dass die Signatur nur wenige Monate nach der letzten Verlängerung gesetzt werden soll, geschieht nicht alle Tage.

Doch genau dies streben Villarreal, der Champions-League-Gegner von YB, und Yeremi Pino an. Im letzten Dezember unterzeichnete der Youngster einen Vertrag bis 2024. Seine rasante Entwicklung (1 Tor und 3 Vorlagen in 7 Meisterschaftspartien in dieser Saison) hat Villarreal dazu veranlasst, dem Stürmer ein Arbeitspapier bis 2027 vorzulegen.

01:33 Video Villarreal ist bereit für YB Aus Sport-Clip vom 19.10.2021. abspielen

Um das Interesse mehrerer europäischer Klubs abzuwehren, soll auch die Kündigungsklausel von 35 Millionen Euro erhöht werden – und genau diese ist bislang der Knackpunkt in den Verhandlungen. Eine Einigung soll aber kurz bevorstehen.

Für YB gilt es also am Mittwoch ein besonders achtsames Auge auf das Stürmerjuwel zu werfen. Denn an seinem 19. Geburtstag dürfte Pino besonders motiviert sein, sein Können unter Beweis zu stellen – und sich im Vertragspoker noch besser zu positionieren.