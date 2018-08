In der 27. Saison des wichtigsten Klub-Wettbewerbs im Fussball kommt ein neues Entschädigungsmodell zum Tragen. Was ist dabei relevant?

Der Verband zeigt sich künftig noch grosszügiger, so dass Rekordprämien fliessen. Die Bonus-Zahlungen sind von 1,002 auf 1,257 Milliarden Euro angehoben worden.

Die Schere zwischen Gross und Klein öffnet sich weiter, dafür sorgt ein angepasstes Modell. Eines, das auf Ungleichverteilung setzt und die Errungenschaften eines Klubs sowie sportliche Leistungen belohnt.

Die Ausschüttung basiert auf 4 Säulen: Antrittsprämie, Leistungszahlungen, individueller Klub-Koeffizient sowie Marktanteil.

Was bedeutet das nun für die Young Boys, sollten sie im Duell mit Dinamo Zagreb den erstmaligen Sprung in die Champions League schaffen? Auf den ersten Blick viel Positives: So lockt eine Summe von gegen 30 Millionen Franken (2017 hätte ein Erfolg im Playoff gegen ZSKA Moskau etwa 25 Mio. eingespült).

Bei näherem Hinsehen aber ist die Diskrepanz zu den Top-Klubs und selbst zum FC Basel, hätte er sich für die Königsklasse empfehlen können, erheblich.

So setzt sich die Startprämie für die CL-Teilnehmer wie folgt zusammen:

Aus einem Sockelbeitrag, der für alle 15,25 Mio. Euro beträgt.

Aus einer Koeffizienten-Prämie. Weitere 585 Mio. Euro werden anhand eines Rankings ungleich unter 32 Mannschaften verteilt. Bewertet werden die europäischen Resultate der letzten 10 Jahre und historische Titelgewinne. Der Verein mit dem schlechtesten Koeffizienten erhält zusätzlich 1 Mal 1,1 Mio. Euro, der Spitzenreiter 32 Mal 1,1 Mio. Euro.

Dank Basel kennt man in Europa die Schweiz besser, nicht dank YB.

In der Praxis sieht das wie folgt aus: Real Madrid kassiert 50,45 Mio. Euro. Die Young Boys, die an drittletzter Stelle liegen, kämen in den Genuss von 18,55 Mio. Euro. Bemerkenswert: Der FC Basel hätte, wäre er nicht in die Europa League verwiesen worden, 32,85 Mio. Euro abgesahnt – denn er wird in der massgebenden Koeffizienten-Rangliste an 17. Stelle geführt.

In der NZZ am Sonntag beurteilte YB-Leistungsträger Guillaume Hoarau dieses Missverhältnis ganz unaufgeregt: «Wir müssen jetzt nicht eifersüchtig werden. Denn Basel hat jahrelang die Meisterschaft gewonnen. Dank Basel kennt man in Europa die Schweiz besser, nicht dank YB. Oder noch nicht dank YB!»

