La Dea, die Göttin – so wird Atalanta auch gerne genannt. Übersinnlich mutet auch die bisherige CL-Kampagne der Italiener an. Das sind die verblüffendsten Fakten.

1. Achtelfinal trotz Startpleiten

Die ersten 3 CL-Gruppenspiele hat das Team von Remo Freuler alle verloren. Dennoch qualifizierten sich die Italiener für den Achtelfinal – eine Premiere in der Champions-League-Geschichte.

2. Erfolg trotz Exil

Weil das Gewiss Stadium umgebaut wird, trägt Atalanta seine CL-Heimspiele im San Siro in Mailand aus. Die Göttin fühlt sich aber offenbar auch im Exil wohl.

Live-Hinweis Am Mittwoch können Sie den CL-Achtelfinal Tottenham - RB Leipzig ab 20:30 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. Die Zusammenfassung Atalanta - Valencia folgt im Anschluss.

3. Kleines Budget

Bergamo besitzt das günstigste Kader aller CL-Achtelfinalisten. Erfolgreicher Fussball lässt sich aber auch mit kleinem Budget spielen.

Wo die Millionen nicht genügen, siegen die Ideen. Atalanta ist Ausdruck eines Fussballs, der Freude macht.

Marktwert-Übersicht der CL-Achtelfinalisten (Quelle: www.transfermarkt.ch) Gesamt-Marktwert Ø-Marktwert 1. Manchester City 1'290 Mio. 53.70 Mio. 2. Liverpool 1'190 Mio. 49.66 Mio. 3. Real Madrid 1'080 Mio. 41.35 Mio. 16. Atalanta Bergamo 297 Mio. 13.53 Mio.

4. Traditionsklub ohne Meistertitel

Atalanta spielt seit den 1940er-Jahren mit wenigen Unterbrüchen in der Serie A. Einen Meistertitel gab's aber noch nie. Der Cupsieg 1963 ist der einzige nationale Titel.

Wer kommt weiter: Atalanta oder Valencia? Atalanta verblüfft weiter und schafft den Viertelfinal. Atalanta verblüfft weiter und schafft den Viertelfinal. % Endstation Achtelfinal: Valencia ist eine Nummer zu gross. Endstation Achtelfinal: Valencia ist eine Nummer zu gross. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

5. Göttliche Offensive

63 Tore in 24 Spielen – das ist der Bestwert in der Serie A. Nun will Atalantas Tormaschine auch in der Königsklasse Übernatürliches leisten.

Die besten Atalanta-Skorer 2019/20 1. Josip Ilicic 15 Tore 6 Assists 2. Luis Muriel 13 Tore 0 Assists 3. Duván Zapata 9 Tore 6 Assists 4. Robin Gosens 8 Tore 5 Assists 5. Papu Gómez 7 Tore 11 Assists 8. Remo Freuler 2 Tore 2 Assists