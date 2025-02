In dieser Woche finden die Playoff-Hinspiele in der «Königsklasse» statt. Wie es nach den Rückspielen weitergeht, erfahren Sie hier.

Legende: Es beginnt die heisse Phase ... ... im Kampf um diese begehrte Trophäe. Keystone/Martial Trezzini

Knapp zwei Wochen nach der letzten Runde in der Ligaphase der Champions League mit 18 Partien an nur einem Tag geht die «Königsklasse» in dieser Woche weiter. Am Dienstag und Mittwoch finden die Hinspiele der Playoffs statt – 16 Klubs kämpfen dort um den Einzug in den Achtelfinal, darunter Grössen wie Paris St-Germain, Manchester City, Real Madrid oder Bayern München.

Zu den bereits gesetzten Teams im Achtelfinal zählen jene, welche die Ligaphase auf den Rängen 1 bis 8 abgeschlossen haben. Also Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Mailand, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, OSC Lille und Aston Villa. Diese Mannschaften geniessen im Achtelfinal-Rückspiel Heimrecht.

Achtelfinals werden ausgelost

Mit welchen Gegnern es die Playoff-Gewinner in den Achtelfinals zu tun bekommen, ist noch nicht ganz festgelegt. Allerdings kommen für diese – das wurde über die Endplatzierung in der Ligaphase festgelegt – nur zwei Gegner infrage. Die gesetzten Teams können hingegen auf vier verschiedene Klubs treffen. Die genaue Zuordnung der Mannschaften wird nach den Playoff-Rückspielen am Freitag, 21. Februar, ausgelost.

Die möglichen CL-Achtelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Stade Brest/PSG - Liverpool/Barcelona

Brügge/Atalanta - Lille/Aston Villa

ManCity/Real Madrid - Atletico Madrid/Leverkusen

Juventus/PSV - Arsenal/Inter

Monaco/Benfica - Barcelona/Liverpool

Sporting Lissabon/Dortmund - Aston Villa/Lille

Celtic/Bayern München - Leverkusen/Atletico Madrid – Inter/Arsenal

Feyenoord/Milan - Inter/Arsenal

Sollte sich also Paris St-Germain über zwei Spiele gegen Ligue-1-Konkurrent Stade Brest durchsetzen, wartet im Achtelfinal entweder Liverpool oder Barcelona. Darüber entscheidet die Auslosung. Sollten die «Reds» ausgelost werden, dann würde «Barça» auf den Sieger zwischen Monaco und Benfica Lissabon treffen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Playoff-Hinspiel zwischen Feyenoord und der AC Milan am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Die «Champions League – Highlights» gibt es am Dienstag und Mittwoch ab 23:00 Uhr auf SRF zwei.

Keine weitere Auslosung

Anders als in den früheren Jahren steht nach den Achtelfinals bereits der Turnierbaum für die gesamte K.o.-Phase fest. Für die Viertelfinals (8./9. und 15./16. April) und Halbfinals (29./30. April und 6./7. Mai) wird nur noch ausgelost, welche Teams zunächst daheim spielen. Im Viertelfinal trifft der Gewinner vom ersten Achtelfinal auf den Sieger des zweiten, der Gewinner vom dritten Achtelfinal auf den Sieger des vierten etc. Dasselbe Prozedere dann im Halbfinal.

Das Champions-League-Endspiel findet am 31. Mai in der Allianz Arena in München statt.