Am Donnerstagabend wird bekannt, wie die Gegner von YB in der Champions League heissen. Sie dürfen schon jetzt wünschen.

Legende: Wen sich Vincent Sierro, David von Ballmoos und Nicolas Bürgy wohl wünschen? Keystone

YB hat es geschafft und die Sterne der «Königsklasse» ins Wankdorf geholt. Dank den beiden 3:2-Siegen in den Champions-League-Playoffs gegen Ferencvaros Budapest stehen die Berner zum 2. Mal in der Geschichte im lukrativsten Klub-Wettbewerb.

04:44 Video Archiv: YB macht den Traum von der Champions League wahr Aus Sport-Clip vom 24.08.2021. abspielen

Am Donnerstag um 18:00 Uhr wird in Istanbul bei der Auslosung bekannt, auf wen der Schweizer Meister in der Gruppenphase trifft. Das Team von David Wagner ist im 4. Topf eingeteilt, es warten also fast ausnahmslos grosse Kaliber. Stimmen Sie unten ab und stellen Sie ihre YB-Traumgruppe zusammen.

Topf 1: Manchester City, Atletico Madrid, Inter Mailand, Bayern München, Lille, Sporting Lissabon, Chelsea, Villarreal

Topf 2: Real Madrid, Barcelona, Juventus Turin, Manchester United, Paris St.-Germain, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund