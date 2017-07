YB: Das Selbstvertrauen stimmt, der CL-Traum lebt

YB nimmt zum 5. Mal Anlauf, um den Traum von der Champions League zu verwirklichen. Der Weg dorthin wird einmal mehr happig, doch nach dem Start nach Mass in die Meisterschaft ist die Zuversicht gross.

Besser hätte die Vorbereitung auf das Champions-League-Abenteuer für YB nicht laufen können. Mit einem überzeugenden 2:0-Sieg über Serienmeister Basel holten sich die Berner das nötige Selbstvertrauen für das Duell gegen Dynamo Kiew.

Nach dem Start nach Mass in die neue Saison traut sich YB gegen den ukrainischen Rekordmeister einiges zu. «Wir haben mit dem Sieg gegen Basel Selbstvertrauen getankt», sagt YB-Coach Adi Hütter. «Diese Zuversicht nehmen wir nach Kiew mit. Aber Dynamo ist noch einmal ein anderes Kaliber.»

Wie schlägt sich YB in Kiew?

Ein Blick in die CL-Vergangenheit von YB zeigt, dass ein Coup im Bereich des Möglichen liegt. 2010 setzten sich die Hauptstädter in der 3. Quali-Runde überraschend gegen Fenerbahce Istanbul durch. Vor einem Jahr eliminierte YB sensationell die Millionentruppe von Schachtar Donezk und zog in die Playoffs ein.

YB kann auf internationaler Bühne durchaus begeistern, das beweist auch das Playoff-Hinspiel 2015 gegen Tottenham. Aber trotz aller Euphorie: Es kann auch anders laufen. Gegen Monaco blieb man 2010 chancenlos und als es im letzten Jahr um den Einzug in die Gruppenphase ging, wurde YB von Borussia Mönchengladbach mit dem Gesamtskore von 2:9 demontiert.

In 4 Anläufen hat es YB also noch nie in die Gruppenphase der Königsklasse geschafft. Auch im 5. Versuch steht dem Team von Trainer Adi Hütter noch ein weiter Weg bevor. Denn schafft YB die Hürde Dynamo Kiew folgen die Playoffs. Und dort werden die ungesetzten Berner erneut auf ein gesetztes – und somit weiteres hochkarätiges – Team treffen.

Die bisherigen CL-Auftritte von YB Jahr

Hinspiel

Rückspiel 2004 (2. Quali-Runde)

YB - RS Belgrad 2:2

RS Belgrad - YB 3:0

2010 (3. Quali-Runde)

YB - Fenerbahce 2:2

Fenerbahce - YB 0:1

2010 (Playoffs)

YB -Tottenham 3:2

Tottenham - YB 4:0

2015 (3. Quali-Runde)

YB - Monaco 1:3

Monaco - YB 4:0

2016 (3. Qualif-Runde)

Donezk - YB 2:0

YB - Donezk 2:0; 4:2 n.P.

2016 (Playoffs)

YB - Gladbach 1:3

Gladbach - YB 6:1



