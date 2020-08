Nach knapp zweieinhalb Wochen ohne Spiel steht für die Berner Young Boys eine richtungsweisende Woche an. Zuerst kommt es am Mittwoch zum Duell mit Klaksvik – das Spiel zählt bereits zur neuen Saison – in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation im heimischen Stadion. Anschliessend folgt am Sonntag der Cup-Final der ablaufenden Saison gegen den FC Basel.

Gegen Klaksvik sind die Rollen klar verteilt: Einerseits der Aussenseiter von den Färöern, anderseits der Favorit aus der Schweiz. Ein Ausscheiden wäre für die Mannschaft von Gerardo Seoane ein herber Rückschlag zum Start in die neue Saison.

Zieht YB in die nächste Runde der CL-Qualifikation ein? Ja, der Schweizer Meister setzt sich gegen Klaksvik durch. Ja, der Schweizer Meister setzt sich gegen Klaksvik durch. % Nein, die Berner scheitern am Aussenseiter von den Färöern. Nein, die Berner scheitern am Aussenseiter von den Färöern. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Seoane akzeptiert die Favoritenrolle seines Teams, weist aber auf die Stärken des Gegners hin: «Nordländische Mannschaften haben sehr kantige Spieler und haben immer eine ausgeprägte Kämpfermentalität.» Zu Beginn werde es schwierig, klare Chancen zu kreieren.

Diverse Ausfälle bei YB Textbox aufklappen Textbox zuklappen Seoane muss gegen Klaksvik auf diverse Spieler verzichten. Neben den Verletzten Sandro Lauper, Esteban Petignat und Meschack Elia ist Rückkehrer Roger Assalé wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation. Während Stammtorhüter David von Ballmoos wieder fit ist, reicht das Fitnesslevel von Guillaume Hoarau noch nicht für einen Einsatz.

Doch der Berner Übungsleiter kennt Mittel gegen Teams, die ihre Stärken in der Defensive haben: «Wir müssen den Gegner früh unter Druck setzen und unseren Rhythmus hoch halten.» Zudem müsse sein Team die individuellen Qualitäten ausspielen und das nötige Wettkampfglück haben.

Live-Hinweis Die Partie der 2. CL-Qualifikationsrunde zwischen YB und Klaksvik können Sie am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen.

Mittelfeld-Regisseur Michel Aebischer bläst ins gleiche Horn wie sein Trainer: «Wir müssen die Duelle annehmen und unser Spiel aufziehen.» Sein Team müsse das Spiel machen.

Kein Rückspiel

Aufgrund des dichten Spielplans werden im Europacup 2020/21 erst ab den Playoffs wieder Rückspiele angesetzt. Für Aebischer bringt das nicht nur Vorteile mit sich: «Wir können nicht sagen, dass wir es im Rückspiel richten können.» YB müsse die gleiche Mentalität wie in einem Cup-Spiel auf den Platz bringen.

Seoane streicht den Vorteil im heimischen Wankdorf heraus: «In dieser Zeit ist es enorm wichtig, dass wir keine weite Reise machen müssen.» Da es kein Rückspiel gibt, sei die Marge für Fehler sehr gering.