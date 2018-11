Egal ob Basel, St. Gallen, Servette oder Lausanne: Alle reisten sie mit einer Niederlage aus Valencia zurück in die Schweiz. Nicht selten setzte es für die Schweizer Teams eine regelrechte Klatsche ab.

Saison 2013/14, FC Basel

Die wohl schmerzlichste Pleite eines Super-League-Vertreters erlitt der FCB. Der damalige Schweizer Meister erarbeitete sich im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zuhause ein 3:0-Polster.

Valencia machte die Hypothek im heimischen Mestalla in der regulären Spielzeit aber wett. Schliesslich setzten sich die Spanier in der Verlängerung mit 5:0 durch. Der von Murat Yakin trainierte FCB bliebauf der Strecke.

Saison 2013/14, FC St. Gallen

In derselben Europa-League-Spielzeit musste auch St. Gallen in den Südosten Spaniens. Während die Ostschweizer zuhause noch an einem Punktgewinn schnupperten, kamen sie in Valencia regelrecht unter die Räder.

1:5 lautete das Verdikt aus Sicht von St. Gallen. Die Vorrunde bedeutete für das Team von Trainer Jeff Saibene Endstation.

Saison 2001/02, Servette

In der 3. K.o.-Runde des Uefa Cups (heute Europa League) feierte Servette einen der wenigen Siege eines Schweizer Klubs gegen einen Bundesligisten (3:0 gegen Hertha BSC). Im darauffolgenden Achtelfinal gab es gegen Valencia aber nichts mehr zu holen. Ein deutliches 0:3 im Mestalla konnten die Servettiens im Rückspiel zuhause nicht mehr korrigieren. Immerhin resultierte in Genf noch ein 2:2.

Alle Auswärtsspiele Schweizer Teams in Valencia Team/Jahr

Wettbewerb

Resultat Basel,

2014

EL, 1/4-Final

0:5 Basel,

2002

CL, Vorrunde

2:6 Basel,

1965

EL, 2. Runde

1:5 St. Gallen,

2013

EL, Vorrunde

1:5 Servette,

2002

EL, 1/8-Final

0:3 Lausanne,

1961

EL, 2. Runde

3:4

Den Young Boys bietet sich am Mittwoch die Chance, dem Schweizer Fluch in Valencia ein Ende zu bereiten. Gelingt es den Bernern, bleiben ihre Chancen, europäisch zu überwintern, intakt.

Gelingt es ihnen hingegen nicht, setzt sich nicht nur der Fluch fort. Auch die Hoffnung auf weitere europäische Fussballabende über die CL-Vorrunde hinaus würde dann schwinden.

