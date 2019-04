Während des Viertelfinal-Rückspiels Juventus - Ajax, das am Dienstag und 21 Uhr angepfiffen wird, sind Sie bei uns im Liveticker am Ball. Ab 00:20 Uhr in der Nacht auf Mittwoch können Sie die Partie in voller Länge im «Re-live» nachschauen – entweder auf SRF zwei oder im Stream auf srf.ch/sport & in der Sport App.