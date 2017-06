Confed Cup 2017 live auf SRF

Ab Samstag, 17. Juni 2017, rollt der Ball am FIFA Confederations Cup in Russland. Bei SRF zwei sind die Fussballfans vom ersten bis zum letzten Ballkontakt live dabei.

Vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 treffen beim FIFA Confederations Cup sechs Fussballnationalteams aller Kontinentalverbände, der amtierende Weltmeister Deutschland und Gastgeber Russland aufeinander. SRF zwei überträgt die Generalprobe zur Fussball-WM im nächsten Jahr live – inklusive Vorprogramm, Spielanalysen und Hintergrundgeschichten.

Experten geben Einblick in die Fussballwelt

Rainer Maria Salzgeber und Matthias Hüppi moderieren die Liveübertragungen abwechselnd aus dem SRF-Studio in Zürich. Pro Spieltag begrüsst der jeweilige Moderator einen Fussballexperten zum Talk. Gemeinsam stimmen sie auf die Spiele ein und analysieren das Geschehen auf Russlands Rasen. Ein spezieller Fokus der Gespräche liegt zudem auf den teilnehmenden Fussballnationen und Kontinentalverbänden. Die Experten schöpfen aus ihrer vielfältigen Erfahrung und geben Einblick in die internationale Welt des Fussballs.

Illustre und weitgereiste Gäste

Neben den bewährten SRF-Fussballexperten nehmen weitgereiste Gäste wie Lutz Pfannenstil als Experten im TV-Studio Platz. Der ehemalige Torhüter aus Deutschland gilt als der weltweit erste Fussballer, der in allen sechs Kontinentalverbänden als Profi aktiv war. Zu den weiteren Experten zählt unter anderen der Deutsche Peter Knäbel. Zwischen 2014 und 2016 war er sportlicher Leiter des Hamburger SV. Davor arbeitete er viele Jahre als Funktionär in der Schweiz – nach dem Ende seiner aktiven Karriere zunächst beim FC Basel, in der Folge beim Schweizerischen Fussballverband.

Ottmar Hitzfeld beim Final

Beim Final ist der frühere Schweizer Nationaltrainer und zweimalige Champions-League-Sieger Ottmar Hitzfeld zu Gast. SRF zwei überträgt das Finalspiel am Sonntag, 2. Juli 2017, ab 19:25 Uhr live. Sascha Ruefer und Dani Kern stehen während des gesamten Turniers abwechselnd als Kommentatoren im Einsatz.