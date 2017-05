Deutschland nur mit 3 Weltmeistern am Confed Cup

Deutschland tritt mit einem stark veränderten Team am Confederations Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) an. Mit dabei sind 3 Weltmeister und 6 Neulinge.

Die Debütanten: Sandro Wagner, Lars Stindl, Marvin Plattenhardt, Kerem Demirbay, Amin Younes und Diego Demme

Sandro Wagner, Lars Stindl, Marvin Plattenhardt, Kerem Demirbay, Amin Younes und Diego Demme Die Weltmeister: Matthias Ginter, Julian Draxler und Shkodran Mustafi

Matthias Ginter, Julian Draxler und Shkodran Mustafi Die Abwesenden (u.a.): Thomas Müller, Manuel Neuer, Marco Reus, Mario Gomez, Mario Götze, Mats Hummels, Toni Kross, Mesut Özil

Das stark veränderte deutsche Team wird am Confed Cup in der Gruppe B zunächst am 19. Juni in Sotschi gegen Australien antreten. Drei Tage später folgt die Partie in Kasan gegen Chile. Am 25. Juni ist, wieder in Sotschi, Afrikameister Kamerun der Gegner.

Alle Spiele auf SRF

SRF bietet einen Rund-um-Service der WM-Hauptprobe: Sämtliche Spiele werden im Fernsehen und im Livestream auf Desktop und in der Sport App übertragen.