Fussball nur zweitrangig – Portugal sorgt sich um Ronaldo

Heute greift auch Europameister Portugal gegen Mexiko in den Confed Cup ein. Einmal mehr dreht sich bei den Iberern alles um Cristiano Ronaldo. Für einmal aber nicht nur in sportlicher Hinsicht.

Ronaldo und Portugal vor dem Confed Cup 1:03 min, vom 17.6.2017

Vor etwas weniger als einem Jahr coachte Cristiano Ronaldo seine Portugiesen als «Co-Trainer» zum erstmaligen EM-Titel. Damals hatte sich der Superstar von Real Madrid früh im Endspiel gegen Frankreich verletzt.

Wie stark ist die Dependenz?

Heute, fast ein Jahr später, ist Ronaldo wieder angeschlagen. In diesem Fall aber nicht physisch, sondern psychisch aufgrund der Anklage, die der 32-Jährige in Spanien wegen Steuerhinterziehung am Hals hat. Im Verlauf des Turniers wird sich zeigen, ob es Ronaldo trotz allem gelingt, sich am Confed Cup vollends auf den Fussball zu konzentrieren.

Obschon die Portugiesen den Confed Cup praktisch in Bestbesetzung und mit 15 Europameistern in Angriff nehmen, hängt viel von Ronaldo ab. Die Hälfte aller 22 Tore, die Portugal bisher in der WM-Quali erzielt hat, wurden von «CR7» erzielt. Dies obwohl Ronaldo das Startspiel gegen die Schweiz im vergangenen September verletzungsbedingt verpasste.

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie das Spiel zwischen Portugal und Mexiko am Confed Cup ab 16:45 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App im Stream mit Ticker.

Mischung aus Erfahrung und Jugend

Von den 8 Spielern, die im Vergleich zum EM-Triumph ins Team rückten, ist nur Ersatzgoalie Beto über 30 Jahre alt. Alle anderen «Neuen», darunter auch die erst kürzlich in grosse Transfers involvierten Bernardo Silva (Manchester City, 50 Mio. Euro) und Andre Silva (AC Milan, 38 Mio. Euro) sollen das portugiesische Ensemble verjüngen und eine neue Generation einläuten.

Mexiko als erste Hürde

Auftaktgegner von Ronaldo und Co. ist heute Mexiko. Mit bisher 6 Teilnahmen ist die mexikanische Auswahl nach Brasilien Rekordteilnehmer des Confed Cup. 1999 holte «el Tri» den Titel.

Kader Portugal Tor Name

Alter

Klub

1 Rui Patricio

29 Sporting Lissabon

12 Jose Sa

24

Porto 22

Beto 35 Sporting Lissabon Verteidigung





2 Bruno Alves

35 Cagliari

3 Pepe 34 Real Madrid 4 Luis Neto

29

Zenit St. Petersburg

5 Raphael Guerreiro

23 Borussia Dortmund 6 Jose Fonte

33 West Ham United 11 Nelson Semedo

23 Benfica Lissabon

19 Eliseu 33 Benfica Lissabon 21 Cedric 25 Southampton Mittelfeld





8 Joao Moutinho

30 AS Monaco 10 Bernardo Silva

22 AS Monaco

13 Danilo 22 Porto 14

William 25 Sporting Lissabon 15

Andre Gomes 25 Barcelona 16 Pizzi 23 Benfica Lissabon 23 Adrien Silva

28 Sporting Lissabon Sturm





7 Cristiano Ronaldo

32 Real Madrid 9 Andre Silva

21 Porto

17 Nani

30 Valencia 18 Gelson Martins

22 Sporting Lissabon

20 Ricardo Quaresma

33 Besiktas Istanbul



Sendebezug: SRF info, sportlive, 17.06.2017, 16:45 Uhr