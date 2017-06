Immer Ärger mit dem Videobeweis?

Am Confed Cup wird erstmals an einem grossen internationalen Turnier der Videobeweis getestet. Bisher sorgte dieser vor allem für einige verwirrende Momente. Was ist Ihre Meinung?

Bild in Lightbox öffnen. Am Sonntag stand der Schiedsrichter respektive der Videoschiedsrichter am Confed Cup in Russland gleich mehrfach im Mittelpunkt. Sowohl in der Partie zwischen Portugal und Mexiko als auch im Abendspiel zwischen Kamerun und Chile wurden Entscheide, die auf dem Feld gefällt wurden, nachträglich korrigiert. Portugal - Mexiko: Der vermeintliche Führungstreffer durch Portugals Pepe wird aberkannt. Der Verteidiger staubte nach einem Schuss an die Latte von Cristiano Ronaldo ab, war zuvor aber im Offside gestanden.

Eine ähnliche Szene ereignete sich wenige Stunden später, als Eduardo Vargas' Führungstor im Nachhinein ebenfalls wegen Abseits nicht zählte. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit – und ausgelassenem Torjubel der Chilenen – entschied der Schiedsrichter schliesslich auf kein Treffer. Hier sehen Sie die beiden Szenen im Video: Pepes Treffer zählt nicht Tor von Vargas wird aberkannt Pepes Treffer zählt nicht 0:46 min, vom 18.6.2017

Tor von Vargas wird aberkannt 0:53 min, vom 18.6.2017 Wenn auch beide Treffer wohl zu Recht aberkannt wurden, dauerte es bei beiden Szenen über eine Minute, ehe die Entscheidung durch den Schiedsrichter kommuniziert wurde. Entsprechend verwirrt standen die Spieler jeweils auf dem Rasen. Verwirrung herrschte offenbar auch bei den Zuschauern im Stadion, da diese auf den Leinwänden nicht umgehend informiert wurden. Was halten Sie vom Videobeweis am Confed Cup? Optionen Sehr gut. Endlich werden offensichtliche Fehlentscheide korrigiert. Naja. Grundsätzlich eine gute Idee, die aber noch nicht wirklich ausgereift ist. Nicht viel. Früher ging es auch ohne. Auch im SRF-Studio bei Rainer Maria Salzgeber und Gast Lutz Pfannenstiel war der Videobeweis Thema Nummer 1. Hier gibt's die Diskussion im Video: Pfannenstiel: «Es macht alles ein wenig konfus» 1:17 min, vom 18.6.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.06.2017, 19:45 Uhr

