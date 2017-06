Mexikos Oldie liebäugelt mit einem Starteinsatz

Mexiko hat am Confed Cup vor dem letzten Gruppenspiel gegen Russland Abwehrsorgen. Abhilfe könnte Rafael Marquez schaffen. Der Oldie ist 20 Jahre nach seinem Debüt noch immer Teil der Nationalelf.

Im 2. Gruppenspiel gegen Neuseeland (2:1) kam es für Mexiko knüppeldick. Nach 33 Minuten musste Carlos Salcedo verletzt ausgewechselt werden. Für den Verteidiger ist das Turnier beendet. Auch sein Ersatzmann spielte die Partie nicht zu Ende. Für Hector Moreno war nach 68 Minuten Schluss.

Der 139. Einsatz: Marquez wird gegen Neuseeland eingewechselt

Marquez kommt, Mexiko trifft

Wohl dem, der einen 138-fachen Internationalen auf der Bank hat. Trainer Juan Carlos Osorio schickte Rafael Marquez auf das Feld. Und mit dem 38-Jährigen im Abwehrzentrum gelang den Mexikanern gar noch der Siegtreffer.

Weil noch nicht klar ist, ob Moreno rechtzeitig für das Russland-Spiel (am Samstag ab 16:45 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) fit wird, ist gut möglich, dass Marquez am Samstag zu seinem 140. Einsatz für «El Tri» kommt. Ein Punkt gegen den Gastgeber genügt zur Halbfinal-Quali.

Der einzige Confed-Cup-Sieger in Russland

Marquez ist seit über 20 Jahren fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Am 5. Februar 1997 gab er sein Debüt gegen Ecuador.

Zwei Jahre später war der Defensivmann Teil von Mexikos Equipe, die 1999 im eigenen Land den Confed Cup gewann. Marquez ist damit der einzige Akteur in Russland, der das Turnier bereits einmal gewonnen hat.

Zusatzinhalt überspringen Osorio an Seitenlinie Trotz seines Wutausbruchs im Spiel gegen Neuseeland darf Coach Juan Carlos Osorio gegen Russland an der Seitenlinie stehen. Es gebe «keine Begründung für jegliche disziplinarische Massnahmen», teilte die Fifa mit. Osorio hatte Neuseelands Assistenztrainer wüst beschimpft.

Auch auf der WM-Bühne hat der langjährige Barça-Spieler seine Spuren hinterlassen: Er nahm an 4 Endrunden teil und gehört zu einem auserlesenen Zirkel von Spielern, die an 3 verschiedenen Turnieren mindestens einen Treffer erzielt haben.

2018 zum 5. Mal an einer WM?

Nun kommt Marquez am Confed Cup vielleicht zu mehr Einsatzzeit als erhofft. Dabei kann sich der Team-Senior weiter für die WM im nächsten Jahr an gleicher Stätte aufdrängen. Es wäre ein krönender Abschluss einer grossen Karriere.

Die Stationen von Marquez als Spieler CF Atlas (Mex)

1996-1999

AS Monaco

1999-2003 FC Barcelona

2003-2010

New York Red Bulls

2010-2012 Club Leon (Mex)

2013-2014 Hellas Verona

2014-2015 CF Atlas (Mex)

Seit 2016



