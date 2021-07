Legende: Finalstätte der Conference League Das Nationalstadion in Tirana. imago images

Die Conference League gesellt sich zur Champions League und Europa League und ist der dritthöchste Wettbewerb des Europacups. Hier finden Sie alles Wissenswerte dazu.

Wie viele Teams umfasst die Conference League?

Die Conference League wird aus 32 Teams bestehen. Es gibt 8 Gruppen à je 4 Teams. Nach der Vorrunde kommt es zur K.o.-Phase, beginnend mit den Achtelfinals. Diesbezüglich schafft die Uefa Einheitlichkeit. Die Europa League wird von 48 auf 32 Teilnehmer verkleinert, alle Wettbewerbe erhalten den gleichen Modus.

Wann finden die Spiele der Conference League statt?

Am Donnerstag. Damit teilt sich die Conference League den Spieltag mit der Europa League. Die Champions-League-Hymne ertönt weiterhin jeweils am Dienstag und Mittwoch.

Welche Schweizer Teams kommen in der Conference League zum Zug?

Es gibt keine fixen Conference-League-Plätze, alle Teilnehmer müssen also über die Qualifikation. Für die Schweiz gehen Basel (gegen Partizani), Servette (Molde) und Luzern (Feyenoord oder KF Drita aus Kosovo) ins Rennen. Basel und Servette müssen bereits in der 2. Runde ran, Luzern als Cupsieger in der 3. Nach den 3 Qualifikationsrunden wird das endgültige Teilnehmerfeld für die Gruppenphase über die Playoffs (Hin- und Rückspiel) ermittelt.

Und was ist mit YB?

Die Berner kämpfen um die Qualifikation für die Champions League. Sie beginnen ihr Abenteuer in der 2. Runde (gegen Slovan). Analog zur Europa und Conference League stehen danach die 3. Runde sowie die Playoffs auf dem Programm. Sollte YB gegen die Slowaken den Kürzeren ziehen, stünden sie in der 3. Runde der Qualifikation zur Europa League. Würde man dort erneut verlieren, käme es zu den Playoffs für die Conference League.

Wie sieht der Modus nach der Gruppenphase aus?

Die Gruppenzweiten der Conference League treten in der sogenannten Zwischenrunde gegen die 8 Gruppendritten der Europa League an, um die verbleibenden Achtelfinalplätze zu bestimmen. Der gleiche Modus gilt auch zwischen den Gruppenzweiten der Europa League und den Gruppendritten der Champions League.

Was gibt es in der Conference League zu verdienen?

Wie die Uefa vor rund zwei Monaten bekannt gab, wird in der Conference League ein Preisgeld von 235 Millionen Euro ausgeschüttet. Zum Vergleich: In der Europa League sind es deren 465, in der Champions League werden 2 Milliarden verteilt. Basel und Servette kassieren für die Teilnahme an der 2. Runde je 350'000 Euro. Bei einem Weiterkommen wären es weitere 550'000. Für die Playoffs-Teilnahme fliessen nochmals 750'000 Euro in die Kasse, in der Gruppenphase kämen 2,9 Millionen Euro dazu.