Der FC Basel geht mit einem 3:0-Polster bei Partizani Tirana ins Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde der Conference League. Dort werden am Donnerstag 41 Grad Celsius erwartet.

FCB kann sich in der Hitze von Tirana nur selber schlagen

Legende: Waren dem Gegner im Hinspiel meist einen Schritt voraus Die Basler Spieler. Keystone

Es wird heiss werden in Elbasan, der Stadt 40 Kilometer südlich von Tirana – wegen Temperatur und Temperament. Wenn nämlich Partizani Tirana den FC Basel am Donnerstagabend zum Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde der Conference League empfängt, ist Hitze auf und neben dem Rasen vorprogrammiert.

Patrick Rahmen und seine Mannschaft erwarten zu Spielbeginn wohl noch immer weit über 30 Grad und ein «heissblütiges Publikum, das versuchen wird, Einfluss auf das Spiel zu nehmen» so der FCB-Trainer auf der klubeigenen Website.

Komfortable Ausgangslage

Doch die Ausgangslage der Basler ist komfortabel. Sie müssen in Albanien einen 3-Tore-Vorsprung verteidigen, nachdem sie im Hinspiel eine reife Leistung gezeigt hatten. Captain Valentin Stocker mit einem Doppelpack und Arthur Cabral mit einem Fallrückzieher stachen in einem starken Kollektiv heraus. Partizani hingegen blieb blass und ohne Torchancen.

Zwischen Hin- und Rückspiel konnte der FCB zudem in der heimischen Super League Moral tanken. Das Auswärtsspiel gegen Aufsteiger GC zum Saisonauftakt gewann er mit 2:0. Partizani hatte dagegen mehr Vorbereitungszeit, da die Liga in Albanien traditionell spät startet – auch aufgrund der heissen Sommer in Südosteuropa.

Statistiken sprechen für den FCB

Bereits 6 Mal gingen die Basler mit exakt der gleichen Ausgangslage (3:0) in ein internationales K.o.-Rückspiel. Nur einmal verspielten sie den scheinbar komfortablen Vorsprung. Es war dies im Viertelfinal der Europa League 2013/14 gegen Valencia.

Partizani ist sportlich aber deutlich schwächer einzuschätzen als die Spanier damals. So steht dem FCB denn auch die Türe weit offen für den Einzug in die dritte und vorletzte Quali-Runde zur Conference League. Dort kämpfen dann alle 40 Mannschaften um ein Auswärtsspiel in Tirana. Schliesslich ist das eigentliche Heimstadion von Partizani im nächsten Mai Schauplatz des Finals.

