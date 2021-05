Die Schweizer Nationalmannschaft schlägt im vorletzten Test vor der EURO in St. Gallen die USA 2:1.

Die Nati vermag dabei nicht zu glänzen und zeigt vor allem in der 1. Halbzeit einen schwachen Auftritt – verschossener Penalty inklusive.

Am Donnerstag steht gegen Liechtenstein die letzte Testpartie vor der EM an, ehe es am 12. Juni gegen Wales ernst gilt.

Die Schweizer Nati biegt mit einem Erfolgserlebnis auf die Schlussgerade Richtung EM ein. In St. Gallen gab es für das Team von Vladimir Petkovic einen 2:1-Sieg über die USA. Doch das Nationalteam nimmt auch die Erkenntnis mit, dass es noch einiges an Verbesserungspotenzial gibt. Dass es noch an defensiver Stabilität sowie offensiver Durchschlagskraft mangelt. Angesichts des Probe-Charakters der Partie und des physisch fordernden Trainingslagers ist auch erklärbar, dass es am letzten Einsatz fehlte.

Als Beispiel für die Problematik im Angriff dienen zwei vergebene Chancen von Breel Embolo. Innert kürzester Zeit scheiterte er zweimal an US-Goalie Ethan Horvath (54./57.). Als er das dritte Mal sündigte, stand Steven Zuber (63.) für den Abstauber zum 2:1 richtig. Remo Freuler, dessen Einwechslung zur Halbzeit dem Schweizer Spiel sichtlich Schwung verlieh (81.) sowie Haris Seferovic (83.) vergaben die definitive Entscheidung. Aufseiten der aufsässigen US-Kicker traf Claudio Reyna den Pfosten (51.).

Rodriguez' 5. verschossener Penalty

In der ersten Halbzeit war die Schweiz früh geschockt worden. Dortmunds Reyna durfte unbedrängt flanken, Nico Elvedi brachte den Ball nicht weg. Und so schob Sebastian Lletget schon nach rund 4 Minuten zum 1:0 ein. Die Nati schien nun aufgewacht zu sein, kurze Zeit später traf Ricardo Rodriguez, nachdem Silvan Widmer Übersicht bewiesen hatte, zum Ausgleich (10.). Er hatte Glück, dass sein Abschluss unhaltbar abgefälscht wurde.

Abgesehen davon lief bei der Schweiz wenig zusammen, der Wachzustand war nur ein vorübergehender. Rückkehrer Fabian Schär hatte Glück, dass sein missratenes Dribbling im eigenen Strafraum keine Konsequenzen nach sich zog (28.). So brachte die Nati nur noch eine erwähnenswerte Szene zustande: Nach einem herrlichen Zuspiel des ansonsten blassen Xherdan Shaqiri blockte Serginho Dest Widmers Flanke mit der Hand. Die Ausführung des fälligen Penaltys passte indes ins Bild: Rodriguez setzte den Ball rechts am Tor vorbei (42.). Bei 23 Elfmetern als Fussballprofi war es bereits sein 5. Fehlversuch.

So geht es weiter

Am Dienstag muss Petkovic das endgültige, 26 Mann umfassende Kader für die paneuropäische EM melden. Zwei Tage später folgt der letzte Test gegen Liechtenstein (18 Uhr, live auf SRF zwei). Am 12., 16. und 20. Juni kämpft die Nati dann gegen Wales, Italien und die Türkei um den Achtelfinal-Einzug.