Legende: Wer hat die Nase vorn? Irlands Shane Long (l.) im Duell mit dem Dänen Mathias Jorgensen. Reuters

Während die Schweizer Nati am Finalturnier der Nations League in Portugal im Einsatz steht, treffen am Freitagabend mit Dänemark und Irland die zwei wohl härtesten Konkurrenten im Kampf um die ersten beiden Plätze in der Schweizer EM-Quali-Gruppe aufeinander.

Resultate Übersicht Gruppe D

Dieses Duell gab es in den letzten 18 Monaten 4 Mal. Neben 2 torlosen Remis im letzten Herbst in der Nations League ruft die drittletzte Begegnung noch heute Emotionen hervor: Nach einem 0:0 im Hinspiel der WM-Playoffs kassierte Irland 2017 im Rückspiel zuhause eine 1:5-Packung.

Shane Duffy bezeichnet das Spiel als «eine der schlimmsten Nächte meines Lebens» (Irish Times). Nach dem Trainerwechsel zu Mick McCarthy glaubt der Verteidiger, dass Irland anders auftritt.

Schau ihre 2 Siege an: 1:0 gegen Gibraltar und Georgien.

Doch die Skandinavier sehen das nicht so. Sie kritisieren vielmehr den ultra-defensiven Ansatz der Iren. Gegenüber dem Independent lästert Mathias Jorgensen: «Schau ihre 2 Siege an: 1:0 gegen Gibraltar und Georgien. Das zeigt, dass Irland dasselbe Team ist, gegen das wir die letzten 2 Jahre gespielt haben.»