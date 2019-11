In den 10 Qualifikations-Gruppen werden 20 EURO-Startplätze vergeben.

17 Teilnehmer stehen bereits fest.

Nur in der Schweizer Gruppe D ist zwischen der Nati, Dänemark und Irland noch alles offen.

Ein weiteres EURO-Ticket machen Ungarn und Wales im Direktduell aus.

Gruppe A

England als Gruppensieger und Tschechien als Zweiter sind qualifiziert.

Gruppe B

Die Ukraine beendet die Gruppephase vor Portugal auf Platz 1.

Gruppe C

Deutschland (18 Punkte) und die Niederlande (16 Punkte) liefern sich am Dienstag gegen Nordirland bzw. Estland ein Fernduell um Platz 1.

Gruppe D

Leader Dänemark in Irland und der zweitplatzierten Schweiz in Gibraltar reichen beiden ein Remis zur EURO-Qualifikation. Irland kann mit einem Sieg in Dublin die Dänen noch überholen.

Gruppe E

Während Kroatien durch ist, kommt es bei Wales-Ungarn zum Direktduell um Platz 2. Falls diese Partie unentschieden endet, erreicht die Slowakei bei einem Sieg gegen Aserbaidschan den 2. Platz. Sie wäre dann punktgleich mit Ungarn (je 13 Punkte), hat aber beide Direktduelle gegen Ungarn gewonnen.

Gruppe F

Spanien und Schweden sind eine Runde vor Schluss nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

Gruppe G

Die Entscheidung ist bereits vor den letzten Partien zugunsten von Polen und Österreich gefallen.

Gruppe H

Alle Spiele sind absolviert – Frankreich und die Türkei fahren zu EURO.

Gruppe I

Belgien (27 Punkte) und Russland (21 Punkte) waren die klar stärksten Teams der Gruppe.

Gruppe J

Neben dem ungeschlagenen Leader Italien reist Finnland erstmals an eine Endrunde.

Playoffs als letzte Chance

Im März 2020 bieten die Playoffs der Nations League weiteren 16 Mannschaften die Chance, sich die letzten vier EURO-Tickets zu sichern. In vier Vierergruppen werden jeweils zwei Halbfinals und ein Finalspiel ausgetragen.

Diese Teams stehen bereits als Playoff-Teilnehmer fest: Kosovo, Bulgarien, Serbien, Nordirland, Weissrussland, Georgien, Rumänien, Norwegen, Nordmazedonien, Israel, Island, Schottland, Bosnien-Herzegowina.

In welchem Topf landet die Schweiz?

Die Schweiz muss die Pflicht in Gibraltar erledigen – und Irland die Daumen drücken. Nur wenn die Iren gegen Dänemark einen Punkt holen, dürfte die Nati als Gruppensieger bei der Gruppenauslosung noch in Topf 2 landen. Bei der Einteilung ist die Quali nämlich neu entscheidend. Die 6 besten Gruppensieger dürfen sich daher auf Topf 1 freuen.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 16.11.2019 22:35 Uhr