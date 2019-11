Showdown in Dublin

Legende: Wer setzt sich durch? Irland und Dänemark haben das Ziel im Blick. Reuters

Die Ausgangslage für die Schweizer Nati ist bekannt: Ein Punkt bei Fussball-Zwerg Gibraltar reicht, um das Ticket für die EM 2020 zu lösen. Weil sich die Schweiz die Butter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr vom Brot nehmen lässt, ist ein Blick aufs 2. Spiel der Gruppe D interessant.

Déjà-vu für beide Teams

Dort nämlich kämpfen Irland und Dänemark im Direktduell um das 2. Ticket für die EM 2020. Der Sieger des Spiels reist an die Endrunde, bei einem Remis hat Dänemark die Nase vorne. Irland braucht also einen Sieg. Routinier Glenn Whelan meint: «Wir spielen zuhause und werden versuchen, uns mit Kampf und Leidenschaft zu qualifizieren.»

Dänemark und Irland im Final um ein Endrunden-Ticket gab es schon vor 2 Jahren. 2017 trafen Dänen und Iren in der Barrage zur WM 2018 aufeinander. Nach einem 0:0 in Kopenhagen siegten die Dänen in Dublin 5:1. Superstar Christian Eriksen erzielte 3 Tore. Ein gutes Omen für Dänemark?

In welchem Topf landet die Schweiz?

Die Schweizer Fans sollten eher Irland die Daumen drücken. Nur wenn die Iren gegen Dänemark einen Punkt holen, dürfte die Schweiz bei der Gruppenauslosung noch in Topf 2 landen. Denn bei der Topfeinteilung ist die Qualifikation neu entscheidend.

Die Schweiz muss Gruppensieger werden, um Lostopf 3 (und damit 2 Schwergewichten bereits in der Gruppenphase) zu entkommen – was eben nur dann noch geht, wenn Dänemark in Irland nicht gewinnt und die Schweiz gleichzeitig auf Gibraltar ihre Pflicht erfüllt und 3 Punkte holt.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 16.11.2019 22:35 Uhr