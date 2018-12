Der FCZ fordert Napoli in der K.o.-Phase

Nach der Auslosung in Nyon

Attraktives Los für den FC Zürich in der K.o.-Phase der Europa League: Das Team von Coach Ludovic Magnin bekommt es mit Napoli zu tun. Die Süditaliener stehen für offensiven Fussball und zählen zu den Anwärtern auf den Titel. Die Mannschaft von Coach Carlo Ancelotti scheiterte in der schwierigen CL-Gruppe mit Paris Saint-Germain und Liverpool nur ganz knapp.

Schafft der FCZ die Überraschung? Ja, das Magnin-Team kommt weiter Ja, das Magnin-Team kommt weiter % Nein, Napoli ist zu stark Nein, Napoli ist zu stark % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

YB hat es vorgemacht

Napoli war bereits vor vier Jahren Gegner eines Schweizer Klubs in der Europa League. In der Gruppenphase der Saison 2014/15 traf man auf YB. Die Berner setzten sich im Heimspiel mit 2:0 durch. Im Rückspiel setzte es dann eine 0:3-Niederlage ab. YB kam zwar weiter, schied in der K.o.-Phase dann aber gegen Everton aus.

Der FCZ ist gegen Napoli klarer Aussenseiter. Die Zürcher haben in dieser Europacup- Kampagne jedoch bewiesen, dass sie auch zu einem Exploit fähig sind. So bezwangen sie im dritten Gruppenspiel Leverkusen zuhause 3:2 und stellten die Weichen auf Weiterkommen.

FCZ-Fans freuen sich auf den Valentinstag

Das Hinspiel im Letzigrund findet am 14. Februar 2019 statt. Das Rückspiel steigt eine Woche später in Neapel.

Die Paarungen in der Übersicht EL-Sechzehntelfinals