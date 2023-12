Legende: Eine weitere Europa-Reise steht an Die YB-Fans dürfen sich freuen. Keystone/Laurent Gilliéron

Das Hinspiel gegen den 19-fachen portugiesischen Meister findet am 15. Februar in Bern statt. Das Rückspiel steigt am 22. Februar im Estadio José Alvalade. Sporting Lissabon belegt in der heimischen Liga aktuell den 2. Platz und weist 2 Punkte weniger als Leader Benfica auf. Die Grün-Weissen haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Die Paarungen im Überblick:

Young Boys – Sporting Lissabon

– Sporting Lissabon Feyenoord Rotterdam – AS Roma

Milan – Rennes

Lens – Freiburg

Schachtar Donezk – Marseille

Benfica Lissabon – Toulouse

Galatasaray Istanbul – Sparta Prag

Sporting Braga – Qarabag Agdam

Bereits im Achtelfinal: Atalanta Bergamo, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Glasgow Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham.