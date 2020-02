Der letzte Schweizer Vertreter auf europäischem Parkett bekommt es in den Achtelfinals der Europa League mit einem Gegner aus dem deutschen Sprachraum zu tun.

Basel in den EL-Achtelfinals gegen Frankfurt oder Salzburg

Auslosung in Nyon

Als einziges Team in den Achtelfinals der Europa League weiss der FCB noch nicht, wie der Gegner heisst. Entweder treffen die Basler am 12. und 19. März auf Eintracht Frankfurt oder Salzburg. Das Rückspiel dieses Duells konnte am Donnerstag wegen des Sturmtiefs «Bianca» nicht ausgetragen werden.

Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel gehen die Frankfurter mit den deutlich besseren Karten ins Rückspiel, das am Freitagabend (18:00 Uhr) nachgeholt wird. Fest steht bereits, dass der FCB das Hinspiel auswärts bestreiten wird. Das Rückspiel eine Woche später steigt im St. Jakob-Park.

Hütter wieder einmal in Basel?

Setzt sich tatsächlich die Eintracht durch, käme es zum Wiedersehen mit Adi Hütter. Der ehemalige YB-Meistertrainer wechselte vor 18 Monaten von Bern in die Bundesliga. Im letzten Jahr begeisterten die Hessen in der Europa League mit dem Halbfinal-Einzug.

Salzburg zeigte in dieser Saison eine starke Champions-League-Kampagne, scheiterte aber in einer Gruppe mit Liverpool und Napoli knapp. Im Winter mussten die «Bullen» zudem mit Erling Haaland und Takumi Minamino ihre beiden besten Stürmer ziehen lassen.

Die Achtelfinal-Duelle Europa League

Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport, 28.02.20, 13:00 Uhr