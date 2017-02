Ein Frustfoul, ein Luftloch und ein Goaliepatzer

Die wohl hässlichste Szene des Abends ereignet sich im Spiel zwischen Tottenham und Gent. In der 39. Minute trifft Dele Alli Gents Mittelfeldspieler Brecht Dejaegere mit offener Sohle am Schienbein – ein wüstes Foul, für das der 20-Jährige zurecht direkt die rote Karte sieht. Am Ende reicht ein 2:2 den Engländern nicht zum Weiterkommen.

2. Vestergaard schlägt über den Ball

Ein grober Fehler unterläuft Jannik Vestergaard im Spiel zwischen der Fiorentina und Gladbach. Der dänische Verteidiger will einen Ball am eigenen Strafraum wegschiessen, schlägt jedoch über den Ball und fliegt hin. Borja Valero sagt danke und netzt zum 2:0 für die Italiener ein. Am Ende ist alles halb so schlimm: Gladbach dreht den 0:2-Rückstand und sichert das Weiterkommen mit einem 4:2-Auswärtserfolg.