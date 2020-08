Legende: Interessante Final-Affiche Inter Mailand trifft am Freitag in Köln auf Sevilla. Keystone/Getty Images

Das Gefühl der totalen Enttäuschung, nachdem man einen Europacup-Final verloren hat. Der FC Sevilla kennt dieses Gefühl nicht. 5 Mal standen die Andalusier bisher im Endspiel der Europa League (vor 2009/2010 noch Uefa Cup). 5 Mal konnten sie den Pokal in die Höhe stemmen.

Und nein, man muss auf der Siegerliste nicht allzu lange suchen, um auf die Triumphe Sevillas zu stossen, denn alle datieren sie aus den letzten 15 Jahren. Die Feuertaufe war 2006, der bisher letzte Europa-League-Sieg liegt 4 Jahre zurück.

Die Europacup-Finals von Sevilla Jahr

Wettbewerb

Finalgegner Resultat 2006

Uefa Cup

FC Middlesbrough

4:0 2007 Uefa Cup

Espanyol Barcelona

2:2 n.V., 3:1 n.P.

2014 Europa League

Benfica Lissabon

0:0 n.V., 4:2 n.P.

2015 Europa League

Dnipro Dnipropetrowsk

3:2 2016 Europa League

Liverpool 3:1

Nun soll am Freitagabend in Köln der 6. Streich folgen. Die Aufgabe für den Rekordsieger ist aber schwierig. Inter Mailand steigt in guter Form in das Endspiel. Seit dem Re-Start Mitte Juni ging das Team von Trainer Antonio Conte in 17 Pflichtspielen nur gerade einmal als Verlierer vom Feld.

In der K.o.-Phase der Europa League kassierten die «Nerazzurri» auf dem Weg in den Final nur 2 Gegentore (bei 13 erzielten Treffern in 5 Spielen).

Beide Teams liefern Argumente

Vorne top und hinten grundsolid. Sollte eigentlich nichts schief gehen aus Sicht von Inter. Doch so simpel ist es nicht. Sevilla hat durchaus Argumente, um dagegenzuhalten. Die Spanier gestalteten 7 ihrer 11 Europa-League-Partien in dieser Saison ohne Gegentreffer – einzig Manchester United steht in dieser Statistik noch besser da (8).

Wer gewinnt die Europa League? Sevilla Sevilla % Inter Mailand Inter Mailand % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Dazu kommt, dass der seit dem Halbfinal angeschlagene Lucas Ocampos am Freitag womöglich einsatzbereit sein wird. Der 26-jährige Argentinier, der im Sommer 2019 von Marseille zu Sevilla gestossen war, ist der wichtigste Offensivspieler in der Mannschaft von Julen Lopetegui. In 43 Pflichtspielen brachte es Ocampos auf 22 Torbeteiligungen.

Wie soll Sevilla Inters Sturm-Duo stoppen?

Am meisten Sorgen dürfte Lopetegui aber nicht die Fitness von Ocampos bereiten, sondern die Frage, wie sein Team Romelu Lukaku und Lautaro Martinez in Schach halten soll. Das Inter-Sturmduo zeigte sich im Halbfinal gegen Schachtar Donezk von seiner besten Seite. Sowohl Lukaku als auch Martinez trafen beim 5:0 doppelt und bereiteten ein weiteres Tor vor.

Live-Hinweis Verfolgen Sie den Final der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand am Freitag live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Vorprogramm: 20:10 Uhr

Anpfiff: 21:00 Uhr

Dass die Partie am Montag keine Eintagsfliege war, zeigt ein Blick auf die Saisonstatistik. Bei Lukaku stehen in 10 Europacup-Einsätzen (Champions League und Europa League) 12 Torbeteiligungen (8 Treffer) zu Buche, bei Martinez sind es in ebenso vielen Einsätzen 8 Torbeteiligungen (7 Tore).