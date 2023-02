Legende: Berliner Aktivposten Sheraldo Becker blieb der Torerfolg in Amsterdam aber verwehrt. Keystone/AP/Peter de Jong

Ajax Amsterdam – Union Berlin 0:0

Union Berlin hat den Schwung aus der Bundesliga auch in die Europa League mitgenommen. Auswärts in Amsterdam brachte Morten Thorsby die Equipe von Urs Fischer in der 65. Minute vermeintlich in Führung, der Treffer wurde aber nach VAR-Konsultation wegen eines Hands aberkannt. Dennoch dürfte der Bundesliga-2. das Rückspiel in einer Woche an der Alten Försterei mit einer gehörigen Portion Zuversicht angehen.

Salzburg – Roma 1:0

Nicolas Capaldo köpfelte Salzburg gegen Jose Mourinhos Team in der 88. Minute zum knappen Hinspiel-Erfolg. Dank des Könnens von Goalie Philipp Köhn und etwas Hilfe vom Aluminium war Salzburg zuvor um einen Gegentreffer herumgekommen. Zuerst landete Bryan Cristantes Kopfball in der 73. Minute am Aussenpfosten, danach lenkte Köhn den Versuch von Andrea Belotti an die Querlatte (80.). Noah Okafor wurde bei den Österreichern in der 82. Minute ausgewechselt.