Legende: Liefen dem niederländischen Gegner hinterher Die Tottenham Hotspurs (hier Wilson Odobert) im Achtelfinal-Hinspiel. imago images/Orange Pictures

Die Tottenham Hotspurs verlieren das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen AZ Alkmaar auswärts mit 0:1.

Mit Manchester United kann auch der zweite Premier-Ligist in den Achtelfinals nicht gewinnen. Bei Real Sociedad spielen die «Red Devils» 1:1.

AZ Alkmaar – Tottenham 1:0

Bereits in der 18. Minute geriet Tottenham in Alkmaar in Rückstand. Eigentorschütze war der erst 19-jährige Lucas Bergvall. Im Laufe der Partie schafften es Bergvall und seine Teamkollegen trotz über 60 Prozent Ballbesitz nicht mehr, sich für das Rückspiel in einer Woche in London eine günstigere Ausgangslage zu schaffen.

Real Sociedad – Manchester United 1:1

Tottenhams Tabellennachbar in der Premier League, Manchester United, kam bei Real Sociedad nicht über ein 1:1 hinaus. Joshua Zirkzee hatte in der 57. Minute für die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung der Gäste gesorgt. Daraufhin drehten die Basken auf, den Ausgleich erzielte Mikel Oyarzabal (70.) vom Elfmeterpunkt. Dem Team von Ruben Amorim gelang damit keine optimale Reaktion auf das Ausscheiden im FA-Cup vom Sonntag.

Die weiteren Spiele

Fenerbahce – Glasgow Rangers 1:3

FCS Bukarest – Olympique Lyon 1:3

Europa League